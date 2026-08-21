Parte il torneo cadetto. Pisa, Verona e Cremonese vogliose di un riscatto immediato

Anche il campionato di Serie B aprirà i battenti con l’aperitivo del venerdì sera. Al Menti si prevede un cocktail spumeggiante nel match inaugurale tra il Vicenza neopromosso ed il Catanzaro. Il modo ideale per rompere il ghiaccio ovviamente è scendere in campo e giocare.

Quella voglia matta di risalire

Il terreno di gioco offrirà una prima visione d’insieme delle 20 compagini costruite in estate a suon acquisti e cessioni. Idealmente sfoderiamo oggi la griglia di partenza del torneo di Serie B per l’annata 2026-2027. La chiara sensazione è che le squadre appena retrocesse dalla Serie A abbiano la seria intenzione di rimettersi subito in carreggiata, costruendo rose di alto rango per tentare il ritorno nel gotha del calcio dello stivale.

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Pisa sugli scudi

In pole position inseriamo il Pisa di mister Paolo Bianco. Alla base altamente competitiva per il livello odierno della cadetteria occorre aggiungere i colpi altisonanti sfoderati dai nerazzurri toscani che si sono assicurati già le prestazioni di Zanon, Leoni e Marras. In dirittura d’arrivo ulteriori operazioni in entrata che si ricollegano agli attaccanti di razza Pittarello e Petagna. Rivoluzione applicata pure da parte dell’Hellas Verona. Al Bentegodi hanno messo le radici in estate il portiere Leali e poi Korac, Compagnon e l’attaccante Mulattieri. Il club gialloblu starebbe riflettendo sul possibile ingaggio del preciso centrocampista ex Frosinone Mazzitelli. Vietato sottovalutare la Cremonese di mister Giampaolo. I grigiorossi praticamente hanno rafforzato ogni reparto innesti di rara qualità. Dall’estremo difensore Fulignati a Fellipe Jack passando per Pontisso, Gerli, Pontisso, Elia e Berti.

Palermo spendaccione

Quarta piazza invece per il Palermo. Il club rosanero sta sostanzialmente rappresentando la massima espressione del mercato in entrata nell’ambiti di questa sessione estiva. Una carrellata di acquisti sensazionale e di elevata caratura tecnica e temperamentale. Hernani è la punta di diamante della campagna di rafforzamento dei siciliani. Subito dietro tutta da scoprire la Sampdoria versione 2026-2027. Allenatore nuovo con l’approdo in blucerchiato di Bernardo Corradi e una rosa rivoltata come un calzino. Il colpo a sensazione è quello di Lorenzo Insigne. L’ex Pescara e Napoli tra le altre ha deciso di sposare il progetto dei liguri dopo la seconda parentesi negativa in terra abruzzese. Per il resto la dirigenza blucerchiata ha preferito tante pedine osservando lo scenario del mercato internazionale, ingaggiando nella maggioranza dei casi giocatori sconosciuti o quasi ai più. Tranne Ravanelli e Viti il restante della truppa è un mix di nomi non meglio identificati. Sfidiamo chiunque a fornire informazioni estremamente dettagliate sul conto di Vindhal, Meijer, Verschaeren e Lauritsen.

Ripartenza Catanzaro

Atteso ad una ardua conferma invece il Catanzaro. Il favoloso cammino della scorsa stagione, con l’eliminazione patita solo per mano del Monza in finale playoff, è stato raccontato davvero in ogni salsa possibile e immaginabile. Al timone da qui in avanti, in luogo di Aquilani approdato nel frattempo al Serie A con il Sassuolo, ci sarà Giorgio Gorgone. Il Como ha corteggiato e poi strappato ai giallorossi calabresi la cristallina fantasia di Liberali. In attacco Pittarello pare destinato all’addio (su di lui c’è il Pisa). Nella verve giovanile di Pafundi la compagine del Nicola Ceravolo spera di trovare un degno erede del ragazzo prodigio che qualche anno fa era considerato il talento più luminoso del calcio italiano.

Il ritorno del Benevento

Tra le squadre neopromosse a destare maggiore curiosità è il Benevento. Alla base della ciurma che ha stravinto il proprio girone in Serie C, la società del patron Virgorito ha messo a disposizione di mister Floro Flores rinforzi dal curriculum rispettabile come ad esempio Sernicola, Beruatto, Okereke e Verdi. Il resto della lista di squadre che parteciperanno al torneo cadetto 2026-2027 presenta ancora collettivi incompleti a soli due giorni dalla partenza ufficiale del campionato.

Guida alla prima di campionato

Riepiloghiamo dunque il programma completo del primo turno di Serie B. Pronti via e venerdì 21 agosto alle ore 20.30 spazio alla sfida tra Vicenza e Catanzaro. Sabato 22 alle 19 Carrarese-Mantova e Sudtirol-Virtus Entella, mentre alle ore 21 ecco Avellino-Arezzo, Empoli-Cremonese e Benevento-Modena. Domenica 23 agosto gran finale di turno con un poker di partite: Pisa-Padova; Verona-Ascoli; Cesena-Sampdoria; Palermo-Juve Stabia. Lo spettacolo della cadetteria sta per cominciare.