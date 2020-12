Serie B: Cittadella e Spal con il minimo sforzo, Monza sempre più su

Salgono ancora Cittadella e Spal, che nel martedì sera della Serie B vincono entrambe 1-0 (rispettivamente contro Frosinone e Lecce, in altrettanti big match della cadetteria) e restano a -2 dalla Salernitana capolista. Per i veneti decide Ogunseye, estensi che la sbloccano nel finale grazie a Strefezza.

In zona playoff continua a salire il Monza, che in casa batte l’Ascoli per 2-0 grazie a un gol per tempo: Carlos Augusto e Frattesi i marcatori. Frenano Venezia e Chievo, che pareggiano a Cosenza e Pisa, si rilancia la Cremonese che fa 2-1 sul campo del Pordenone. Pari anche in Pescara-Brescia e Vicenza-Reggina.

Risultati e marcatori:

Cittadella-Frosinone 1-0

46′ Ogunseye

Cosenza-Venezia 0-0

Monza-Ascoli 2-0

34′ Carlos Augusto, 88′ Frattesi

Pescara-Brescia 1-1

44′ rig Torregrossa, 62′ Bocchetti

Pisa-ChievoVerona 2-2

16′ Gucher, 49′ Mazzitelli, 76′ Djordjevic, 90′ Ciciretti

Pordenone-Cremonese 1-2

65′ Celar, 69′ Falasco, 89′ Ciofani

Spal-Lecce 1-0

79′ Strefezza

Vicenza-Reggina 1-1

44′ Bianchi, 59′ Longo

