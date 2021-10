Serie B: colpo Spal ad Ascoli, Brescia-Lecce 1-1

28-10-2021 20:08

Finisce in parità il big match della decima giornata di Serie B tra Brescia e Lecce: al Rigamonti i salentini, avanti con Dermaku, vengono raggiunti all’88’ dalle Rondinelle, a segno con Bisoli. In classifica i lombardi restano secondi con 18 punti, terzo pareggio di fila per i giallorossi, terzi a 17.

Nella altre partite, la Spal vince ad Ascoli grazie al gol di Colombo ed esce dalla zona di pericolo, mentre termina 1-1 la gara tra Alessandria e Frosinone (Charpentier al 97′ risponde a Chiarello). In classifica i grigi restano in zona playout, ciociari settimi.

I risultati delle partite delle 18

Alessandria-Frosinone 1-1

Ascoli-Spal 0-1

Brescia-Lecce 1-1

