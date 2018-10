Serie B, convocata Assemblea d'urgenza

La sentenza del Tar del Lazio che ha accolto le istanze cautelari presentate dalle cinque società che chiedono il ripescaggio in Serie B ha determinato conseguenze immediate sui campionati.

Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana, che sarebbero dovute scendere in campo mercoledì sera per dei recuperi del campionato di Serie C, hanno chiesto ed ottenuto di non giocare (il Catania aveva giocato martedì) ed è in discussione la stessa disputa delle partite in calendario per domenica, mentre la Lega B ha convocato un’assemblea straordinaria per giovedì presso la sede di Via Rosellini.

All'ordine del giorno la "verifica dei poteri" e le "valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento del Tar del Lazio". La prima convocazione è fissato per le 8, la seconda alle 14.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 20:30