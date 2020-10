Serie B: crisi Monza, il Pescara sprofonda

Dopo la vittoria in rimonta dell’Empoli sul Pisa nell’anticipo, che ha permesso agli azzurri di restare da soli al comando della classifica, il programma della quinta giornata di Serie B ha visto disputarsi altre cinque partite (Entella-Venezia e Reggiana-Cittadella sono state rinviate) in attesa dei due posticipi di domenica, Cosenza-Lecce e Cremonese-Brescia.

Il colpo del giorno lo mette a segno il Chievo che passa in casa del Monza, alla prima sconfitta dopo tre pareggi. Successi anche per Salernitana e Frosinone: Alessandro Nesta inguaia l’amico Massimo Oddo, sempre più ultimo con il suo Pescara. Prima vittoria per la Spal.

Risultati 5a giornata:

Monza-Chievo 1-2 [29′ rig. Boateng (M); 49′, 64′ Djordjevic (C)]

Pescara-Frosinone 0-2 [6′ Ciano (F); 50′ Novakovich (F)]

Pordenone-Reggina 2-2 [13′ Liotti (R); 49′ Diaw (P); 69′ Ciurria (P); 90′ Folorunsho (R)]

Salernitana-Ascoli 1-0 [87′ André Anderson (S)]

Spal-Vicenza 3-2 [21′ Dalmonte (V); 38′ Murgia (S); 50′ Meggiorini (V); 60′ Valoti (S); 93′ rig. Castro (S)]

Classifica: Empoli 13 punti; Salernitana 11; Cittadella *, Frosinone, Chievo 10; Venezia *, Reggina 7; Spal 6; Lecce * 5; Reggiana *, Cosenza *, Brescia *, Pordenone, Ascoli 4; Monza *, Cremonese *, Entella *, Pisa 3; Vicenza * 2; Pescara 1.

* una gara in meno

OMNISPORT | 24-10-2020 18:21