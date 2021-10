Serie B, Crotone: Modesto vicino all'esonero

29-10-2021 14:31

E’ arrivata ieri un’altra sconfitta per il Crotone di mister Modesto. I calabresi sono affondati in casa sotto i colpi del Benevento.

Situazione critica per i rossoblu e soprattutto per il tecnico Modesto che vede la sua panchina sempre più in bilico. I risultati certo non aiutano: il Crotone in questo avvio di campionato ha totalizzato solo 7 punti su 30 disponibili. Nelle ultime cinque gare, tre sconfitte che pesano su una classifica sempre più allarmante dove i rossoblu sono ormai diciottesimi, in piena zona retrocessione.

Troppo pochi i sette punti finora raccolti dalla squadra calabrese che era partita con ben altre ambizioni dopo la retrocessione dalla Serie A dello scorso campionato.

In pole position in caso di esonero di mister Modesto, c’è Pasquale Marino, prima scelta della società calabrese. Insieme al tecnico di Marsala, nella lista dei papabili alla panchina rossoblu figurano anche Di Biagio e Dionigi.

Frosinone ultima spiaggia?

