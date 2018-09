(ANSA) – ROMA, 20 SET – “L’Entella non ha firmato alcuna istanza per chiedere al Governo di intervenire” per il reintegro delle società escluse dal campionato di Serie B. Lo precisa in una nota il club chiavarese, sottolineando che “il documento ci è stato presentato, ma abbiamo deciso di non aderire”.

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 23:08