Il campionato di Serie B si conferma, ancora una volta, un territorio ostile, spietato e del tutto impermeabile ai pronostici della vigilia. Chi pensava che il blasone, il paracadute economico o il valore della rosa accumulato in Serie A bastassero per dominare già ai nastri di partenza ha dovuto fare i conti con una realtà decisamente diversa. La prima giornata del torneo cadetto 2026-2027, infatti, ha registrato un verdetto clamoroso e per certi versi shock: un avvio da incubo per chi è appena sceso dal piano superiore, Cremonese, Pisa e Verona .

Un’ecatombe mai vista prima

Le tre formazioni retrocesse dalla Serie A lo scorso maggio, Cremonese, Pisa e Verona appunto, sono cadute rovinosamente al debutto stagionale. Si tratta di un fatto assolutamente inedito nella storia della Serie B a girone unico. Mai prima d’ora, infatti, si era verificata una tripla sconfitta contemporanea per le tre retrocesse al loro esordio assoluto nella categoria inferiore.

In passato si erano registrati passaggi a vuoto individuali o tonfi di coppia. L’ultimo precedente con due retrocesse al tappeto risaliva alla stagione 2019-20, quando Chievo e Frosinone incapparono in un debutto amaro. Ma vedere tutte e tre le “regine ferite” arrendersi nello stesso weekend rappresenta una primizia statistica che fa rumore e alza immediatamente il livello d’allarme nelle piazze coinvolte.

I campi del verdetto: tonfi e sorprese

A fare da teatro a questo avvio da incubo sono state tre sfide entusiasmanti e ricche di insidie. La Cremonese è caduta sul campo dell’Empoli, incappando in una giornata no contro un’avversaria organizzata e cinica. Il Pisa, atteso da una prova di forza, si è fatto invece sorprendere tra le mura amiche dal Padova, abile a capitalizzare ogni minimo errore di misura e di approccio dei toscani.

Infine, il Verona ha ceduto il passo ad un Ascoli combattivo e aggressivo, capace di imbrigliare la manovra degli scaligeri e di punirli nei momenti chiave del match.

Tre sconfitte diverse nella dinamica, ma identiche nell’impatto psicologico. Per queste tre piazze, l’impatto con la nuova realtà è stato simile ad una secchiata d’acqua gelata.

Sindrome da retrocessione e trappola cadetta

I motivi di questo avvio shock sono molteplici e affondano le radici nella complessa transizione da un campionato all’altro. Scendere di categoria porta con sé scorie psicologiche non indifferenti: smaltire l’amarezza di una retrocessione richiede tempo, mentre la Serie B richiede un adattamento immediato. Il ritmo è differente, il gioco è spesso più fisico che tattico, e l’agonismo delle rivali – che vedono nelle “grandi” il bersaglio grosso da colpire – raddoppia le difficoltà.

A questo si aggiunge la fisiologica ristrutturazione delle rose durante il calciomercato estivo. Giocatori con la valigia in mano, nuovi innesti ancora da integrare e filosofie tattiche in via di assimilazione creano un mix pericoloso nei primi novanta minuti della stagione. Chi affronta la Serie B con la presunzione della propria storia rischia di lasciare punti preziosi per strada fin dalle battute iniziali.

Un segnale d’allarme per il prosieguo della stagione

Se è vero che la prima giornata non emette sentenze definitive e lascia tutto il tempo per riordinare le idee, questo dato storico rappresenta un monito chiarissimo. La corsa verso la promozione sarà una maratona complessa, dove il nome sulla maglia non garantisce alcuna rendita di posizione. Cremonese, Pisa e Verona dovranno calarsi immediatamente e con grande umiltà nella mentalità della cadetteria se vorranno evitare che una falsa partenza si trasformi in una rincorsa affannosa. La Serie B ha mandato il suo primo messaggio: qui non si regala nulla a nessuno.