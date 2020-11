Serie B: frena l'Empoli, ok Venezia e Cittadella

L’Empoli frena in una delle partite della nona giornata di Serie B. I toscani si salvano all’88’ contro il Vicenza pareggiando per 2-2 e in classifica sono appaiati in vetta con il Lecce a quota 18 punti. Poker del Cittadella al Pisa, il Venezia vince in casa contro l’Ascoli e sale in seconda posizione. Il Monza batte di misura la Reggina e arriva a ridosso della zona playoff.

Brescia-Frosinone 1-2

Empoli-Vicenza 2-2

Pescara-Pordenone 0-2

Pisa-Cittadella 1-4

Venezia-Ascoli 2-1

Monza-Reggina 1-0

Lecce 18

Empoli 18

Salernitana 17

Venezia 17

Frosinone 16

SPAL 15

Cittadella 14

Chievo Verona 14

Pordenone 12

Monza 10

Brescia 9

Cosenza 8

Pisa 7

Vicenza 7

Reggiana 7

Reggina 7

Ascoli 5

Virtus Entella 5

Pescara 4

Cremonese 3

OMNISPORT | 28-11-2020 19:11