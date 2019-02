Serie B, gli squalificati

Il giudice sportivo ha squalificato 12 calciatori a margine della quinta giornata di ritorno della Serie B: tutti per un turno ad eccezione di Padelli, fermato tre giornate grazie alla prova Tv, e Terranova, fermato per 2 gare.

Gara Soc. ASCOLI – Soc. SALERNITANA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.37 del 18 febbraio 2019) in merito alla condotta violenta tenuta al 36° del secondo tempo dal calciatore Emanuele Padella (Soc. Ascoli) nei confronti del calciatore Agustin Vuletich (Soc. Salernitana); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Padella, mentre la squadra avversaria effettuava una rimessa laterale, con un gesto repentino del braccio destro, colpiva volontariamente con una gomitata al petto il calciatore Vuletich, provocando la caduta a terra del medesimo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto fuori dal suo campo visivo; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS;

P.Q.M.

dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Emanuele Padella (Soc. Ascoli)

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per comportamento gravemente antisportivo, perché, al 42° del primo tempo, a giuoco fermo, appoggiando la fronte sulla fronte di un calciatore avversario lo spingeva con veemenza.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

BAEZ STABILE Jaime (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAMANTI Alessandro (Livorno): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

FAZZI Nicolo (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GANZ Simone Andrea (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

STRIZZOLO Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRE Valerio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

