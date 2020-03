Serie B, gli squalificati

Il giudice sportivo di serie B ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo l'ultima giornata di campionato. Tra i giocatori due turni al pisano Marin, tra gli allenatori fermato il vice di D'Angelo, Taddei.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARIN Marius Mihai (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLI Francesco (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RICCARDI Davide (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ARINI Mariano (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURRAI Salvatore (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAW Davide Djily (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DRUDI Mirko (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERMONI Luca (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALMIERO Luca (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIEGA Nicholas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONUCCI Denis (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TADDEI Riccardo (Pisa): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando al Direttore di gara un epiteto insultante.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SIGOLO Massimiliano (Venezia): per avere, al 22° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 16:07