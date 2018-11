Serie B, gli squalificati

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata di Serie B: il Brescia perde due giocatori in vista della partita contro il Venezia in programma dopo la sosta:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

BARTOLOMEI Paolo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

(Seconda sanzione); per avere, al 45° del primo tempo, dopo il provvedimento dell'ammonizione,

assunto un comportamento irrispettoso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

CAPELLI Daniele (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

FARAONI Marco Davide (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SPORTAL.IT | 13-11-2018 12:00