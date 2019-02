Serie B, gli squalificati

Il giudice sportivo di serie B ha stabilito le sanzioni dopo l'ultima giornata di campionato.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED

AMMENDA DI € 1.000,00

DOMIZZI Maurizio (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione

aggravata perché capitano della squadra (Ottava sanzione); per avere al 36° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, spinto alcuni avversari che si trovavano nei pressi.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CORSI Angelo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DEL GROSSO Cristiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERBO Alberto (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIGNALI Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 05-02-2019 14:55