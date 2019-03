Serie B, i giocatori squalificati

Il giudice sportivo di serie B ha reso note le sue sanzioni dopo l'ultima giornata di campionato. 14 i giocatori squalificati per una giornata.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALDIROLA Luca (Benevento): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CAPPELLETTI Daniel (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CONCAS Fabio (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NESTOROVSKI Ilija (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

TUIA Alessandro (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARDEMAGNI Matteo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DI MARIANO Francesco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GRECO Leandro (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAJKOVIC Slobodan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TROIANO Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 31-03-2019 15:25