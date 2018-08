Serie B, il 7 settembre giorno della verità

L’inizio della Serie B 2018-2019 avverrà di fatto “sub judice”. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha infatti respinto la richiesta della Ternana di sospendere in via cautelare l’avvio del campionato, previsto per venerdì 24 agosto alle 21 con l’anticipo tra Brescia e Perugia .

La decisione bissa quella assunta per l’analogo ricorso della Pro Vercelli, ma non chiude la “partita” dei club "ribelli", avversi al blocco dei ripescaggi e al conseguente nuovo format con 19 squadre: nel testo, infatti, si legge che le motivazioni delle ricorrenti presentano profili di rilievo, che saranno valutati nel giudizio di merito, il prossimo 7 settembre, quando verrà emesso anche il verdetto definitivo sul ricorso di Catania e Novara, inizialmente escluse dai ripescaggi, poi ammesse e successivamente “congelate”.

Il campionato di B inizierà quindi con 19 squadre, ma con pendente il rischio di subire integrazioni dopo la disputa delle prime due giornate.



SPORTAL.IT | 16-08-2018 16:55