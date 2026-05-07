Serie B, il borsino dei verdetti finali: il Frosinone vede la A, Pescara e Bari sull’orlo dell’abisso

In alto, invece, se il Venezia di Stroppa ha già stappato lo spumante festeggiando il ritorno in Serie A , anche se non sa ancora se potrà alzare la coppa dei campioni del torneo, la lotta per il secondo posto e per il playoff è carica di tensione.

L’insidia, ovviamente, è rappresentata dal Monza. I brianzoli restano alla finestra sperando nel sorpasso. Il Monza sarebbe promosso se dovesse affiancare il Frosinone in classifica, essendo in vantaggio negli scontri diretti (2-2 e 1-0). Ma al tempo stesso rischia l’aggancio da parte del Palermo al terzo posto.

Percentuale Promozione Diretta Motivazione VENEZIA 79 100% Da decidere solo se saranno i Campioni della Serie B 25-26 FROSINONE 78 95% Con un punto è Serie A MONZA 75 5% Deve sperare nel passo falso del Frosinone

Serie B, il borsino della corsa playoff

La corsa ai playoff per ora ha quattro squadre certe, il Palermo, che è matematicamente quarto ma ha ancora la remota possibilità di arrivare terzo, il bel Catanzaro di Aquilani, certo del quinto posto, il Modena di Sottil che con la vittoria nel derby del Secchia ha strappato il pass, ed è sesto, mentre la Juve Stabia, nonostante la sconfitta interna con il Frosinone (e le difficoltà societarie) è certo della settima piazza. L’ultimo posto utile, l’ottavo, se lo giocano Avellino, Cesena e Mantova appaiate a 46 punti più, ma con scarse possibilità, la Sampdoria e la Carrarese appaiate a 44 punti.

Percentuale accesso ai Playoff Motivazione PALERMO 72 100% Solidità record e possibilità remota di arrivare terzo CATANZARO 59 100% Il 5º posto un premio alla serietà di Aquilani MODENA 55 100% Il capolavoro tecnico e tattico di Sottil JUVE STABIA 50 100% Abate ha condotto la nave in porto nella tempesta AVELLINO 46 50% Grande entusiasmo, sfrutta il fattore sorpresa CESENA 46 50% Vietato sbagliare con il Padova MANTOVA 46 50% Non ha nulla da perdere e gioca con la testa libera CARRARESE 44 20% Essere salvi e in corsa playoff un miracolo insperato SAMPDORIA 44 20% Essere salvi e in corsa playoff un miracolo insperato

Serie B, il borsino della salvezza

Mentre il Padova di Breda ha appena tirato un sospiro di sollievo grazie alla contestata vittoria sul Pescara, per le altre protagoniste il destino è tutto da scrivere. Empoli e Sudtirol si presentano all’ultima curva con 40 punti: un bottino che oggi varrebbe la salvezza diretta, ma che non permette cali di tensione, visto che la Virtus Entella insegue a una sola lunghezza di distanza, pronta a sorpassare al primo passo falso.

Ancora più drammatica è la situazione delle piazze storiche. Il Bari, fermo a quota 37, ha ormai abbandonato ogni speranza di salvezza immediata: per i “Galletti” la missione è ridotta all’osso, ovvero blindare l’accesso ai playout nella difficile trasferta di Catanzaro. Ma il vero dramma sportivo si consumerà all’Adriatico, dove lo scontro frontale tra Pescara e Spezia (entrambe a 34 punti insieme alla Reggiana) somiglia a un duello all’O.K. Corral: un pareggio potrebbe trasformarsi in un tragico patto di mutua condanna, trascinando entrambe le tifoserie nel baratro della terza serie.

In riva all’Adriatico il clima è elettrico, con il tecnico Gorgone finito nel mirino della critica dopo il sanguinoso errore dal dischetto del giovane Russo, e la contestata “fuga dalla responsabilità” di Insigne. Un episodio che rischia di pesare come un macigno sulla storia del club. Reggiana disperata con meno del 5% di possibilità di restare in Serie B.