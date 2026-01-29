Serie B, il borsino del Calciomercato: dove giocheranno Ambrosino, Insigne, Soleri e Tramoni

Tra ritorni romantici che scaldano il cuore dei tifosi e braccio di ferro estenuanti, ecco il punto sulle trattative più calde del momento. Ecco secondo le informazioni in possesso di Virgilio Sport dove giocheranno da febbraio a giugno 2026 Giuseppe Ambrosino, Lorenzo Insigne, Edoardo Soleri e Matteo Tramoni .

Mancano ormai pochissimi giorni al gong finale della sessione invernale del calciomercato 2025-2026 e la Serie B, come sempre, si conferma un vero e proprio vulcano in eruzione.

Calciomercato Serie B, il borsino delle trattative invernali

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% AMBROSINO Avellino Catanzaro Napoli INSIGNE Pescara Lazio Cagliari SOLERI Spezia (conferma) Sampdoria Modena TRAMONI Pisa (conferma) Olympiacos Pireo Palermo

Giuseppe Ambrosino al Catanzaro

Il direttore sportivo Polito sta lavorando ai fianchi del Napoli per riportare l’attaccante in Calabria. Il Catanzaro cerca gol e freschezza per blindare la zona playoff. C’è stato un sondaggio approfondito e il giocatore ha già dato il suo gradimento per un ritorno nel nido delle “Aquile”. Si lavora sulla base di un prestito. Il nodo non è solo economico, ma tecnico: il Napoli esige garanzie scritte sul minutaggio effettivo del ragazzo per assicurarne la crescita, condizione che il Catanzaro sta valutando attentamente. Trattativa TIEPIDA (30-70%)

Lorenzo Insigne al Pescara

È il colpo che non ti aspetti, o forse quello che sogni da una vita. A 14 anni dall’epopea di Zemanlandia, Lorenzo “Il Magnifico” è pronto a rimettersi in gioco in riva all’Adriatico. Operazione ai dettagli finali. Insigne, svincolato, ha scelto di ripartire dal club che lo ha lanciato. Per lui è pronto un contratto “ponte” di 6 mesi (scadenza giugno 2026). L’accordo prevede un’opzione di rinnovo automatico legata alla permanenza del Pescara in categoria. Un investimento ponderato per il club, che punta tutto sul carisma del campione d’Europa. Trattativa CALDA, quasi bollente (+70%)

Edoardo Soleri alla Sampdoria

La Sampdoria cerca centimetri e sostanza per l’attacco e il profilo di Soleri è balzato in cima alla lista delle preferenze della dirigenza blucerchiata. Uno scambio di informazioni che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime ore. Lo Spezia, proprietario del cartellino, non intende fare sconti. Per abbassare l’esborso economico, la Samp sta studiando l’inserimento di una contropartita tecnica da girare ai liguri. Una mossa necessaria per far quadrare i conti e regalare ad Andrea Mancini il rinforzo richiesto. Trattativa TIEPIDA (30-70%)

Matteo Tramoni al Palermo

Quella che sembrava la telenovela di gennaio si sta trasformando in un nulla di fatto. Il Palermo ha provato l’affondo, ma il muro del Pisa sembra invalicabile. Il club toscano ha rispedito al mittente ogni offerta, confermando l’incedibilità del fantasista francese. Il Palermo ha messo sul piatto una cifra pesante, vicina ai 6 milioni di euro, ma il Pisa ha preferito dare priorità alla continuità tecnica della squadra piuttosto che alla plusvalenza immediata. Salvo rilanci folli dell’ultima ora, Tramoni resterà all’ombra della torre pendente. Trattativa FREDDA (-30%)