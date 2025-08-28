Serie B, il borsino del Calciomercato: dove giocheranno Arena, Bianchi, Calabresi e Livramento

A poco più di quattro giorni dalla fine della sessione estiva del calciomercato 2025-2026, e a 24 ore dall’avvio della seconda giornata del Campionato, le trattative delle protagoniste della Serie B diventano roventi.
Le rose sono state progettate per tempi, gli affari più importanti messi in carniere, ma i primi verdetti del campo spingono allenatore, dirigenti e gli stessi protagonisti a migliorare al massimo la propria situazione. Anche perché la prossima occasione per farlo è tra tre mesi, a gennaio 2026,
E nel tourbillon delle trattative ne abbiamo scelte quattro che per caratura dei protagonisti e impatto specifico sulle squadre interessate hanno un peso specifico clamoroso. Parliamo, in rigoroso ordine alfabetico, di Alessandro Arena, Flavio Bianchi, Arturo Calabresi e Dailon Rocha Livramento do Rosario. Ecco dove andranno.
Calciomercato Serie B, il borsino delle trattative
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|ARENA
|Empoli
|Monza
|Bari
|BIANCHI
|Avellino
|Cesena
|Virtus Entella
|CALABRESI
|Palermo
|Modena
|Reggiana
|LIVRAMENTO
|Juve Stabia
|Venezia
|Pescara
Alessandro Arena, sprint dell’Empoli
Partiamo dal trequartista del Pisa, classe 2000 valore nominale di mercato di 750.000 euro. L’Empoli di Pagliuca ha deciso di portarlo in rosa per aumentare il tasso di imprevedibilità della manovra. Pista calda, battuta in volata la concorrenza di Monza e Bari
Flavio Bianchi, l’Avellino pronto al colpo
Passiamo a Flavio Bianchi, classe 2000, valore nominale di mercato 300.000 euro, ma svincolato a parametro zero dopo il fallimento del Brescia. Il colpo lo piazza l’Avellino che ha vinto la corsa all’attaccante su Cesena e Virtus Entella convincendolo tanto sul piano tecnico quanto su quello economico. Affare in chiusura.
Arturo Calabresi, colonna per la difesa del Palermo
Il colpaccio di fine mercato della favorita del torneo, il Palermo, sarà Arturo Calabresi. Classe 1996, valore nominale di mercato 700.000 euro. Inzaghi lo ha avuto nella cavalcata promozione e vuole metterlo al centro della difesa rosanero per blindare il reparto arretrato. Nulla da fare per Modena e Reggiana.
Dailon Rocha Livramento do Rosario, nel motore della Juve Stabia
E chiudiamo con il colpo che può cambiare il destino della Juve Stabia. Il nome caldissimo è quello di Dailon Rocha Livramento do Rosario, per tutti solo Livramento. Punta, ma all’occorrenza ottimo esterno di destra, del Verona, classe 2001 valore nominale di mercato di 800.000 euro. Uno sforzo economico per le Vespe, ma uno sforzo in grado di riproporli in zona Playoff. Beffate Venezia e Pescara.