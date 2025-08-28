Serie B, il borsino del Calciomercato: dove giocheranno Arena, Bianchi, Calabresi e Livramento

A poco più di quattro giorni dalla fine della sessione estiva del calciomercato 2025-2026, e a 24 ore dall’avvio della seconda giornata del Campionato, le trattative delle protagoniste della Serie B diventano roventi.

Le rose sono state progettate per tempi, gli affari più importanti messi in carniere, ma i primi verdetti del campo spingono allenatore, dirigenti e gli stessi protagonisti a migliorare al massimo la propria situazione. Anche perché la prossima occasione per farlo è tra tre mesi, a gennaio 2026,

E nel tourbillon delle trattative ne abbiamo scelte quattro che per caratura dei protagonisti e impatto specifico sulle squadre interessate hanno un peso specifico clamoroso. Parliamo, in rigoroso ordine alfabetico, di Alessandro Arena, Flavio Bianchi, Arturo Calabresi e Dailon Rocha Livramento do Rosario. Ecco dove andranno.