Serie B, il borsino del Calciomercato: dove giocheranno Bellini, Carboni, Caso, e Partipilo

Chi è già con le valigie in mano e chi, invece, rischia di restare al palo? Analizziamo nel dettaglio lo stato delle trattative con il nostro borsino , valutando le probabilità di fumata bianca: dalle piste ormai gelate ai colpi che attendono solo l’annuncio ufficiale.

In questo scenario, quattro nomi stanno infiammando le scrivanie dei direttori sportivi: Bellini, Carboni, Caso e Partipilo .

Il mercato di gennaio entra nella sua fase più calda e la Serie B si conferma, come ogni anno, una giungla di trattative, blitz notturni e colpi di scena dell’ultimo minuto . Con le big che cercano il tassello mancante per la promozione diretta e le squadre in lotta per la salvezza pronte a rivoluzionare i reparti, il “valzer delle punte” e degli esterni è ufficialmente iniziato.

Calciomercato Serie B, il borsino delle trattative invernali

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% BELLINI Pianese (rinnovo) Entella Juve Stabia CARBONI Empoli (rinnovo prestito) Spezia Sampdoria CASO Monza Cremonese Bari PARTIPILO Parma (fine prestito) Frosinone Cesena

Leonardo Bellini: dalla Pianese alla Juve Stabia

Nonostante l’interesse mostrato dalle “Vespe” per rinforzare il reparto offensivo (soprattutto dopo i rumors su profili come Corona e Fila), la pista che porta a Bellini si è improvvisamente raffreddata. Il motivo? La Pianese ha blindato il suo gioiello proprio in questi giorni, esercitando l’opzione per il rinnovo biennale del contratto. Leonardo Bellini resterà dunque un pilastro della formazione toscana, salvo clamorosi rilanci dell’ultimo minuto da parte del DS Lovisa, che al momento sembra guardare altrove. Percentuale: Fredda <30%

Franco Carboni: dall’Empoli allo Spezia

Il terzino di proprietà dell’Inter, attualmente in forza all’Empoli (che punta a trattenerlo), è un profilo che piace moltissimo allo Spezia per dare dinamismo alla fascia sinistra di Donadoni. L’operazione è in una fase di stallo creativo: lo Spezia ha bisogno di rinforzi per risalire la china, ma su Carboni si è registrato anche un forte inserimento della Sampdoria, che cerca un sostituto per l’infortunato Venuti. La volontà del giocatore di trovare maggiore minutaggio potrebbe favorire i bianconeri, ma il derby ligure di mercato è apertissimo. Percentuale: Tiepida 30-70%

Giuseppe Caso: dal Modena al Monza

L’arrivo di Manuel De Luca al Modena ha ufficialmente aperto le porte alla cessione di Giuseppe Caso. Il fantasista ha diverse pretendenti, con il Bari che spinge per riportarlo in Puglia, ma nelle ultime ore è emersa la suggestione Monza. I brianzoli monitorano la situazione, attirati dalla qualità tecnica del giocatore che potrebbe agire sulla trequarti di Bianco. Il Modena è pronto a cederlo, resta da capire se Caso preferirà la centralità di un progetto in B o il salto (concorrenziale) in massima serie. Percentuale: Calda >70%

Anthony Partipilo: dal Bari al Frosinone

È l’operazione che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il Bari, in piena rivoluzione dopo l’esonero di Vivarini e Magalini il passaggio di consegne a Longo e al DS Di Cesare, ha bisogno di sfoltire un organico che finora ha deluso. Partipilo, che ha già vestito la maglia giallazzurra nella scorsa stagione, è l’obiettivo numero uno del Frosinone per blindare il primato in classifica. I contatti sono continui e la volontà del giocatore di tornare in un ambiente dove si è già espresso ad alti livelli rende la trattativa vicinissima alla fumata bianca. Percentuale: Tiepida 30-70%