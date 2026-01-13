Serie B, il borsino del Calciomercato: dove giocheranno Cragno, Moro, Pedro Felipe e Viti

Un tourbillon di trattative dalle quali ne abbiamo scelte quattro che, per caratura tecnica dei protagonisti, e impatto tattico sulle squadre interessate, possono davvero spostare gli equilibri. Parliamo, in rigoroso ordine alfabetico, di Alessio Cragno, Luca Moro, Pedro Felipe e Mattia Viti. Ecco dove andranno.

Calciomercato Serie B, il borsino delle trattative invernali

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% CRAGNO Malaga Roma Sudtirol MORO Huesca Cesena Catanzaro PEDRO FELIPE Lecce Avellino Sampdoria VITI Sampdoria Empoli Sassuolo

Alessio Cragno al Südtirol: Fredda

Il nome del portiere ex Cagliari circola, con insistenza, per la squadra di Castori. Ma la complessità economica dell’operazione (l’ingaggio richiesto) unita alle legittime ambizioni del calciatore, lo cercherebbero sia la Roma che all’estero, rende la trattativa difficile. Il Südtirol però resta attento ma al momento non ci sono segnali di un’accelerata

Luca Moro al Cesena: Tiepida

Un ritorno di fiamma che sta scaldando la Romagna. Il Cesena è alla ricerca di un terminale offensivo di peso e il nome di Luca Moro, di proprietà del Sassuolo, è in cima alla lista dei desideri. La trattativa è viva: c’è il gradimento del giocatore, ma resta da limare l’accordo sulla formula del prestito e sull’eventuale partecipazione all’ingaggio da parte del club neroverde.

Pedro Felipe alla Sampdoria: Fredda

Nonostante i sondaggi iniziali, la pista che porta al giovane centrale brasiliano della Juventus (attualmente in Next Gen) si è notevolmente raffreddata. Il club bianconero non sembra intenzionato a privarsi del giocatore a metà stagione e la Sampdoria, avendo quasi finalizzato l’affare Viti, ha allentato la presa. Al momento, un suo approdo a Genova appare improbabile.

Mattia Viti alla Sampdoria: Caldissima

L’operazione è considerata virtualmente chiusa. Il difensore centrale, attualmente in cerca di maggiore spazio, è il profilo scelto dai blucerchiati per blindare il reparto arretrato. Le parti hanno raggiunto un’intesa di massima e si attende solo il via libera definitivo per le visite mediche. La Sampdoria punta sulla sua esperienza per scalare la classifica nella seconda metà di stagione.