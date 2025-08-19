Serie B, il borsino del Calciomercato: la destinazione di Castrovilli, Lasagna, Novakovich e Vogliacco

E nel mare magnum delle trattative ne abbiamo scelte quattro che per caratura dei protagonisti e impatto specifico sul campionato hanno un peso enorme. Si tratta del Campione d’Europa Gaeteano Castrovilli, di Kevin Lasagna, di Andrija Novakovich e di Alessandro Vogliacco . Ecco dove possono andare

Non è un caso, quindi, che siano giorni in cui a dispetto della settimana post Ferragosto le trattative fervono e gli affari, e gli annunci ufficiali, si moltiplicano . Basti pensare che ieri l’Empoli di Pagliuca ha annunciato tre acquisti, importanti, in un colpo solo.

Calciomercato Serie B, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% CASTROVILLI Bari Cesena Monza LASAGNA Catanzaro Mantova Sudtirol NOVAKOVICH Reggiana Union Brescia Carrarese VOGLIACCO Palermo Parma Venezia

Gaeteano Castrovilli, a volte ritornano

Partiamo dal Campione d’Europa del 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini, classe 1997, valore nominale di mercato 1,5 milioni di euro. Svincolato. Il Bari lo vuole e per il centrocampista di Canosa sarebbe un graditissimo ritorno a casa. Vanno trovati i giusti pesi e i giusti contrappesi per chiudere l’accordo, ovvero un ingaggio del suo livello. Le possibilità però sono altissime. Le alternative sono il Cesena e una remota conferma al Monza.

Kevin Lasagna, il Catanzaro pronto al colpo

Passiamo poi a Kevin Lasagna attaccante, classe 1992, valore nominale di mercato 750.000 euro vincolato al Verona fino al 30 giugno 2026. Il Catanzaro è pronto a sferrare il colpo decisivo. Sfruttando la disponibilità del calciatore l’affare si può chiudere. C’è solo da vincere la blanda concorrenza di Mantova e Sudtirol.

Andrija Novakovich, Reggiana ad un passo

Da una punta ad un’altra, ecco il caso di Andrija Novakovich, classe 1996, valore nominale di mercato 450.000 euro, in forza al Venezia fino al 30 giugno 2026. La Reggiana ci punta forte per affiancare, ed essere al tempo stesso ricambio, di Cedric Gondo. Affare in chiusura, nulla da fare per Union Brescia e Carrarese

Alessandro Vogliacco, il Palermo non si ferma più

Chiudiamo con il nome caldissimo di queste ore. Alessandro Vogliacco, classe 1998, valore di mercato nominale poco inferiore ai 3 milioni di euro, contratto con il Genoa fino al 30 giugno 2027. Per acquistarlo l’ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi non baderà a spese. L’obiettivo, nemmeno nascosto, è vincere il Campionato e tornare in Serie A e dopo i colpi in serie di questo mercato è tempo di puntellare la difesa e chiudere il cantiere. Battuta, nel gradimento del calciatore, la concorrenza di Parma e Venezia.