La prova provata sono i quattro nomi protagonisti del borsino settimanale di Virgilio Sport del 8 agosto 2025. Si tratta di Nicholas Bonfanti, Michele Castagnetti, Filippo Reale e Gerard Yepes . Vediamo chi li segue e dove andranno

La sessione estiva del calciomercato 2025 inizia il suo conto alla rovescia. Tra meno di 24 giorni si chiuderanno ufficialmente le trattative e, come di consueto, si chiuderanno con due turni di campionato sulle gambe.

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% BONFANTI Carrarese Inter Under 23 Catanzaro CASTAGNETTI Cesena Cremonese Reggiana REALE Juve Stabia Roma Sampdoria YEPES Empoli Frosinone

Nicholas Bonfanti, occasione per la Carrarese

Partiamo da Nicholas Bonfanti, classe 2002 valore nominale di mercato 2 milioni di euro cartellino di proprietà del Pisa a cui è legato fino al 30 giugno 2027. In Toscana, sponda Nerazzurra, rischia tanta panchina, sempre in Toscana, sponda Carrarese potrebbe essere il puntero titolare. Le alternative sono l’Inter Under 23 e il Catanzaro. Trattativa calda.

Michele Castagnetti, nel mirino del Cesena

Passiamo poi a Michele Castagnetti, cervello della Cremonese neopromossa in Serie A. Castagnetti classe 1989, valore nominale di mercato 350.000 euro è legato ai Grigiorossi, dove gioca dal 2018 fino al 30 giugno 2026. In queste settimane se non ci sarà il rinnovo proposto verrà ceduto. Lo punta con determinazione il Cesena ma la priorità di Castagnetti è restare in Lombardia. Sullo sfondo un tiepido interesse della Reggiana. Trattativa in crescita.

Filippo Reale, tra Gasperini e la Juve Stabia

Il terzo nome caldo di questa settimana è Filippo Reale, classe 2006, legato alla Roma dove è in ritiro con Gasperini, fino al 30 giugno 2026 valore nominale di mercato 800.000 euro. Gasp lo tiene in considerazione, potrebbe prendere il posto in rosa di Salah-Eddin. Se non andrà così lo accoglierà a braccia aperte la Juve Stabia per farne un titolare fisso. In alternativa un tiepido interessamento della Sampdoria. Trattativa dell’ultima settimana.

Gerard Yepes, fosforo e fantasia per Pagliuca

Chiudiamo con Gerard Yepes, classe 2002, playmaker catalano svincolato dalla Sampdoria. Lo voleva il Frosinone che però poi ha virato su Calò, c’ un timido interesse del Modena, ci punta forte l’Empoli di Pagliuca che con lui risolvere i problemi di fosforo e fantasia del centrocampo. Trattativa bollente.