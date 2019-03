Serie B, il Brescia allunga in vetta

Il Brescia torna alla vittoria dopo tre settimane e, complice il pari del Palermo a Cosenza, rinsalda la testa della classifica con 3 punti sui rosanero e 5 sul Lecce in campo domenica. Le rondinelle di Corini hanno battuto in rimonta per 2-1 il Foggia e non senza difficoltà contro la tonica squadra di Grassadonia, che era passata in vantaggio con Galano al 4'.

Martella aveva pareggiato nel primo tempo (32'), poi nella ripresa è toccato al bomber Donnarumma (24 gol) segnare la rete del successo: il suo rigore è stato ribattuto dall'ex Leali, ma è stato abile a ribadire in rete. Finisce in parità (1-1) tra Cosenza e Palermo al termine di un match ben giocato da entrambe le squadre. Nestorovski (espulso nel finale) chiama, Sciaudone risponde e le due squadre si dividono un punto utile per entrambe. Lo riporta Italpress.

