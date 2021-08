Il Cittadella ha battuto di misura il Vicenza nel derby veneto al Tombolato, valido per la prima giornata del campionato di Serie B.

Decisiva per la squadra di Gorini la rete di Frare al 53′: sugli sviluppi di un corner, Vita ha prolungato in area per l’ex difensore del Pontedera, che con un ottimo inserimento ha battuto Pizzignacco.

OMNISPORT | 21-08-2021 22:54