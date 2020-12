Serie B, il Monza vince a Cremona ed è terzo

Secondo successo consecutivo e quarto nelle ultime cinque partite per il Monza che batte fuori casa la Cremonese per 2-0 nell’ultima partita odierna della quindicesima giornata di Serie B e sale al terzo posto in classifica agganciando Cittadella e Spal. I gol: al 16’ Gytkjaer per Barillà, che si inserisce centralmente e firma il suo primo gol in campionato. Al 76’ Frattesi, entrato da tre minuti al posto di Armellino, su assist di Maric infila di prima il suo terzo gol in campionato al primo pallone toccato.

OMNISPORT | 27-12-2020 23:19