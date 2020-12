Serie B, il recupero tra Monza e Vicenza finisce in parità

Finisce in parità la sfida tra Monza e Vicenza, recupero della terza giornata di Serie B.

Al ‘Brianteo’ non basta la rete di Mirko Maric al 18′ per ottenere il secondo successo consecutivo in campionato. Nella ripresa, infatti, Nicola Dalmonte forma la rete del pari al 57′, e il punteggio non cambia più fino al triplice fischio.

Si muove poco la classifica: il Monza raggiunge il Cittadella al settimo posto con 14 punti, il Vicenza sale a 8 e aggancia Cosenza e Reggiana in dodicesima posizione.

OMNISPORT | 02-12-2020 20:07