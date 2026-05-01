Serie B: il Venezia in A, Reggiana quasi in C, sollievo Bari, harakiri Monza, Frosinone sogna, tutti i verdetti

La squadra di Stroppa centra la A in anticipo col pareggio in casa dello Spezia, impresa del Bari che batte l'Entella, la Reggiana vicinissima alla C

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giornata frenetica la penultima di serie B e a 90′ dalla fine della regular season arrivano i primi verdetti. Il Venezia stava sprecando la chance di tornare subito in A, facendosi rimontare da 0-2 a 2-2 dallo Spezia, ma viene salvato dal ko del Monza e festeggia l’aritmetica promozione anche col pareggio. Il Bari spera grazie al successo sull’Entella. Il Frosinone balza al secondo posto ed è a un passo dalla serie A con tre punti di vantaggio sul Monza, che ha perso al 95′ per 3-2 in casa del Mantova. L’Empoli batte l’Avellino (nonostante un doppio rigore sbagliato da Shpendi), Bari al momento ai playout con l’Entella ma lo Spezia può ancora sperare, Reggiana quasi in C: c’è solo una combinazione assai improbabile che la tiene in vita. Vediamo cosa è successo su tutti i campi.

Bari-Entella 1-0

Nel primo dei due minuti di recupero arriva il gol di Mancini che porta avanti i galletti con il suo gol n.10. I pugliesi nella ripresa restano in 10 per il rosso per Verreth per una reazione ai danni di Guiu. Al 76′ secondo giallo anche per lo stesso Guiu e parità numerica ristabilita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carrarese-Cesena 0-0

Al 21′ l’arbitro ignora una trattenuta abbastanza netta di Cerri su Illanes. Poche emozioni, finisce senza reti.

Empoli-Avellino 1-0

Al 10′ proteste dei toscani per un possibile mani in area in un’azione rocabolesca con quattro palle gol tutte insieme, sfumate con un miracoloso intervento finale sulla linea di Fontanarosa ma l’arbitro lascia correre. Al 58′ Lovato sblocca di testa, in posizione regolare, su assist di Yepes (16esimo gol su 44 in acrobazia per i toscani). Al 70′ Shpendi spreca un rigore facendosi parare il tiro dagli 11 metri dal portiere Daffara: l’arbitro ravvisa che c’erano giocatori irpini in area e fa ribattere il penalty ma anche stavolta Daffara si supera e para anche questo. L’Empoli però difende il vantaggio e conquista tre punti pesantissimi.

Juve Stabia-Frosinone 0-1

Al 3′ gol dei ciociari con Raimondo che colpisce di ginocchio in rete da due passi: proteste delle vespe per un possibile off-side di Oyono a inizio azione. Il Var infatti certifica il fuorigioco, gol annullato. Il portiere stabiese Confente nella circostanza si infortuna e la gara si ferma per sei minuti per consentire i soccorsi. Al 73′ Bracaglia segna il gol-partita di testa. Le vespe vedono sfumare il sesto posto e reagisce ma il risultato non cambia. I ciociari vincono e vedono la A portandosi a +3 sul Monza.

Mantova-Monza 3-2

Al 22′ il Mantova segna con un sinistro piazzato di Kouda anche se c’è un dubbio su un possibile fuorigioco ad inizio azione. Il Var non interviene, gol buono. Al 35′ il raddoppio dei locali con Leonardo Mancuso con un tiro angolato ma lento che trova impreparato colpevolmente il portiere monzese. La reazione rabbiosa del Monza porta a diverse occasioni importanti e alla rimonta: prima gol con Lucchesi e poi Dani Mota ma al 95′ arriva il gol che decide il match con un pallonetto di Benaissa. Finisce 3-2 per il Mantova e ai brianzoli, che escono dal campo in lacrime, servirebbe un miracolo per la A diretta.

Modena-Reggiana 2-1

Dopo poco più di 30 secondi per un sospetto mani in area di Lusuardi su tiro di De Luca l’arbitro assegna un rigore al Modena. Abisso viene richiamato dal Var all’on field review e cambia idea, Lusuardi ha preso la pallla con la testa. Al 13′ la gara si sblocca grazie a Zampano che di piatto destro infila nell’angolino. Il giocatore viene anche ammonito per essersi tolto la maglia nell’intervallo. Al 56′ il raddoppio dei locali con Ambrosino che fa tutto da solo, parte dalla metà campo e destro implacabile dal limite dell’area. La Reggiana riapre il match con un colpo di testa al 65′ di Vicari che anticipa tutti e segna il 2-1 su azione d’angolo. Al 69′ secondo giallo ed espulsione per Ambrosino, Modena in 10 uomini. All’80’ la Reggiana protesta per un possibile mani in area chiedendo il rigore ma per l’arbitro è tutto regolare.

Padova-Pescara 1-0

Al 13′ il Padova va in gol con Bortolussi, l’arbitro annulla e dopo un prolungato check anche il Var conferma il fuorigioco del giocatore. Al 78′ trattenuta di Villa ai danni di Russo, l’arbitro Collu viene richiamato all’on field review e assegna il rigore agli abruzzesi. Dal dischetto Russo si fa ribattere la conclusione dagli 11 metri da Sorrentino, pescarese di nascita. Al 94′ il gol partita di Pastina che condanna alla C gli abruzzesi.

Palermo-Catanzaro 3-2

Al 3′ la gara si sblocca grazie a Pittarello che sfrutta un errore di Magnani. Pari immediato prima del quarto d’ora con Jonshen. I calabresi segnano ancora al 32′ con il solito Pittarello (12esimo gol stagionale per lui). Il Palermo pareggia al 54′ grazie a uno sfortunato autogol di Nuamah. All’84’ dubbio mani in area di Allegretta, l’arbitro viene richiamato all’on field review e assegna un rigore ai rosanero. Dagli 11 metri Pohjanpalo non sbaglia e blinda il primato nella classifica cannonieri con il gol n.24.

Sampdoria-Südtirol 1-0

Al 31′ segna Abilgard con una spizzata su calcio piazzato battuto da Brunori e regala tre punti

Spezia-Venezia 2-2

Dopo 5′ il Venezia reclama un rigore per un possibile mani in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Il gol però arriva al 7′ grazie a Yeboah che taglia in due la difesa locale e insacca, decimo gol stagionale per lui. Al 28′ per un mani di Aurelio al limite dell’area spezzina l’arbitro Colombo viene richiamato all’on field review dal Var e assegna al Venezia il penalty. Dal dischetto, dopo una lite Bandinelli-Svoboda, batte Yeboah ma Mascardi para, sulla ribattuta ci riprova lo stesso Yeboah ma manda fuori. Lo Spezia prima del riposo resta però in 10 per il rosso a Bandinelli per fallo da ultimo uomo su Busio che rovina a terra dopo una manata. Al 70′ il raddoppio del Venezia grazie a Sagrado. Al 74′ segna lo Spezia con Valoti, per l’arbitro è fuorigioco, c’è un check del Var e cambia la decisione dell’arbitro. Gol valido. Finale convulso e al 90′ Artistico segna il 2-2 ma da Mantova arriva la notizia che manda i veneti in B e scatta la festa.