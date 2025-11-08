Juve Stabia-Palermo 1-0 pagelle: Cacciamani ancora decisivo, bufera sul tocco mani, Inzaghi in crisi perde la calma

Cacciamani decide la gara con una rete al 38' su assist di Correia, male Pohjanpalo, Pierozzi e Bani. Le Vespe salgono al 6° posto in classifica

La Juve Stabia resta imbattibile in casa. Basta l’1-0 alle vespe per affondare al Menti anche i super rivali del Palermo di Inzaghi. Decide tutto il 18enne Cacciamani, al 38′, con una rete nata su assist in profondità di Correia con la complicità degli errori avversari di Pierozzi e Bani: l’esterno sinistro si rende ancora decisivo con la rete che porta alla vittoria dei campani. Prima lo scivolone a vuoto di Pierozzi, poi la chiusura errata di Bani in area: Cacciamani con un sinistro micidiale sotto la traversa trafigge Joronen, fino a quel momento perfetto nelle chiusure. Nel secondo tempo, sempre Cacciamani combina un disastro dal limite dell’area: fallo netto di mani non visto dall’arbitro Marchetti e dal VAR, nonostante le proteste furiose dei rosanero. Il Palermo chiude poi la gara in dieci uomini, a causa dell‘espulsione di Ranocchia, e resta al 5° posto in classifica a quota 19. La Juve Stabia di Ignazio Abate, invece, sale al 6° posto a quota 17. Si segnalano, infine, le proteste furiose del tecnico Pippo Inzaghi, dopo il fischio finale di gioco, nei confronti dell’arbitro Marchetti.

Juve Stabia-Palermo, la chiave tattica della partita

La Juve Stabia si schiera con un 3-5-2, composto da: Confente – Ruggero, Giorgini, Bellich – Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani – Gabrielloni, Candellone.

Modulo speculare per il Palermo, che parte dal 1′ con: Joronen – Bereszynski, Bani, Ceccaroni – Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello – Pohjanpalo, Brunori.

Le vespe provano a fare la gara attraverso il possesso palla e rapidi contropiede in profondità con gli esterni Cacciamani e Carissoni. Regge la squadra di Inzaghi che non si fa schiacciare, nel secondo tempo, prova a creare qualcosa in fase offensiva ma con scarsi risultati.

Cacciamani ancora decisivo per le vespe

Cacciamani sempre più forte. L’esterno sinistro 18enne, in prestito dal Torino, già nel 2-2 col Padova fu decisivo: entrò e fece sia gol che assist. Anche oggi, nella sfida contro il Palermo ha siglato il gol che ha siglato il vantaggio e la vittoria delle vespe.

I top e flop della Juve Stabia

Cacciamani 7. Sfugge in profondità ai tentativi di chiusura di Pierozzi e Bani ed insacca di sinistro sotto la traversa.

Sfugge in profondità ai tentativi di chiusura di Pierozzi e Bani ed insacca di sinistro sotto la traversa. Correia 6.5. Assist per Cacciamani al 38′.

Giorgini 6.5. All’82’ colpisce una traversa con colpo di testa da un cross da calcio d’angolo.

I top e flop del Palermo

Palumbo 5.5. Rischia di prendere il secondo giallo al 22′.

Rischia di prendere il secondo giallo al 22′. Pohjanpalo 5. Delusione totale in avanti: pochissimi i passaggi riusciti, mai decisivo sotto rete, malissimo nei duelli.

Delusione totale in avanti: pochissimi i passaggi riusciti, mai decisivo sotto rete, malissimo nei duelli. Bani 5. Non chiude su Cacciamani in occasione del vantaggio delle vespe.

Non chiude su Cacciamani in occasione del vantaggio delle vespe. Pierozzi 4.5. Scivola a vuoto nel tentativo di chiusura su Cacciamani al 37′.

Scivola a vuoto nel tentativo di chiusura su Cacciamani al 37′. Ranocchia 4. Doppio giallo, reazione eccessiva nel finale di gara. Il Palermo chiude in 10.

