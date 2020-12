Serie B: la 13a giornata inizia con due anticipi

Si apre alle 19.00 di questa sera la 13a giornata di campionato di Serie B.

A Chiavari la Virtus Entella cerca punti pesantissimi per abbandonare l’ultima posizione in classifica. I liguri sono in un pessimo momento di forma, vengono da ben quattro ko consecutivi e sono il peggior attacco e la peggior difesa del torneo cadetto: sono l’unica formazione a non avere ancora vinto un match, soltanto cinque pareggi. Il Pordenone ospite della Virtus è invece dodicesimo in classifica. I neroverdi sono la squadra che ha pareggiato di più fin’ora: ben 8 gare su 12.

Alle ore 21.00 big match di giornata al Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa, terzi in classifica, attendono la Salernitana seconda.

Le due squadre sono staccate di un solo punto e non vogliono perdere il contatto con l’Empoli momentaneamente in vetta al campionato.

Le probabili formazioni di Entella-Pordenone

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Crimi, Pellizzer, Chiosa, Costa; Settembrini, Paolucci, Toscano; Schenetti; Brunori, De Luca.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Gavazzi; Musiolik, Misuraca Scavone; Ciurria; Butić, Diaw.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi: Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Maiello, Kastanos, Zampano; Rohden; Parzyszek, Novakovich.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gjomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Schiavone, Lopez; Tutino, Djuric.

OMNISPORT | 18-12-2020 10:02