Serie B, la risposta del Siena

La decisione del Collegio di Garanzia ha suscitato diversi malumori.

Non si è fatta attendere la risposta del Siena, una delle società escluse dalla serie B a 19 squadre: “La società Robur Siena S.p.A., preso atto della decisione del Collegio di Garanzia e ascoltate con amarezza e sgomento le dichiarazioni rese pubblicamente agli organi di informazione da parte del presidente Frattini, procederà senza indugio nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti. La società ritiene che sia stata perduta una grande occasione per ribadire che le regole devono essere uguali per tutti”.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 21:15