Serie B, la Salernitana stoppa il Verona

Dopo lo spettacolare anticipo del venerdì tra Crotone e Brescia, finito 2-2, il pareggio la fa da padrone anche nelle partite del sabato pomeriggio della sesta giornata di Serie B. Il Cittadella evita in extremis a Lecce la terza sconfitta consecutiva, mentre il Venezia riprende il Livorno rinviando il primo successo degli amaranto.

Vittoria in rimonta invece per lo Spezia sul Carpi, alla prima sconfitta del’era Castori, ma la notizia del giorno è il primo ko stagionale del Verona, che cade a Salerno: decide Jallow che offre un assist a Benevento e Pescara. Gli adriatici, in campo lunedì nel posticipo a Padova, diventerebbero vincendo la capolista solitaria del campionato.

Risultati 6/a giornata Serie B:

Lecce-Cittadella 1-1

14’ rig. Mancosu (L); 81’ Strizzolo (C)

Livorno-Venezia 1-1

22’ rig. Diamanti (L); 57’ Citro (V)

Salernitana-Hellas Verona 1-0

68’ Jallow (S)

Spezia-Carpi 2-1

40’ Mokulu (C); 57’ Galabinov (S); 85’ Maggiore (S)

SPORTAL.IT | 29-09-2018 23:30