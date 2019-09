Serie B, l'Ascoli balza al primo posto

L'Ascoli supera per 3-0 lo Spezia e vola al primo posto della classifica di serie B dopo la quinta giornata di campionato. In gol Da Cruz, Ninkovic e Ardemagni per i marchigiani.

Grande spettacolo nel derby toscano tra Pisa ed Empoli, vinto dagli azzurri per 3-2 grazie alla rete allo scadere di Frattesi. Benevento fermato sull'1-1 a Pordenone, tris del Perugia di Oddo al Frosinone di Nesta.

I risultati

Ascoli-Spezia 3-0

Cittadella-Pescara 2-1

Crotone-Juve Stabia 2-0

Cosenza-Livorno 1-1

Entella-Venezia 0-2

Perugia-Frosinone 3-1

Pisa-Empoli 2-3

Pordenone-Benevento 1-1

SPORTAL.IT | 24-09-2019 23:55