Serie B, le date della nuova stagione

Il campionato di Serie B 2019-2020 prende forma. Il torneo inizierà nel weekend del 23-24 agosto e avrà quarto turni infrasettimanali (24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo e 21 aprile).

Lo ha deciso l'assemblea ordinaria della Lega, riunitasi martedì in via Rosellini. Confermate le soste in occasione della partite delle Nazionali e i due turni durante le festività: si giocherà il 26 e il 29 dicembre, la sosta invernale sarà dal 30 dicembre al 17 gennaio.

Il calendario sarà presentato ai primi di agosto ad Ascoli, l’opening game sarà un anticipo in casa del Pisa. Nessuna modifica per playoff e playout: bocciata, infatti, la proposta di diminuire a dieci punti la distanza tra terza e quarta in classifica per la disputa degli spareggi-promozione. Il perimetro rimarrà di 14 punti.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 20:21