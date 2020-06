Serie B, le date della ripartenza

Dopo la Serie A, anche la B si è organizzata per la ripartenza dopo la lunga sosta per la pandemia di Coronavirus.

La Lega ha ufficializzato il calendario. La partita che segnerà la ripresa sarà il recupero tra Ascoli e Cremonese, valevole per la 25a giornata, non disputata il 22 febbraio e ora programmata per il 17 giugno.

Dal weekend successivo la ripartenza vera e propria con la 29a giornata. Tre i turni infrasettimanali: il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. La data prevista per l'ultima giornata di regular season è quella del primo agosto.

I playoff inizieranno il 4 agosto e termineranno il 20, playout il 7 e 14 agosto. Previsti orari pre-serali e serali, come per la Serie A, e confermata l'introduzione delle cinque sostituzioni.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 21:42