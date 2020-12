Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo nel corso della riunione del 28 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate sulle squalifiche dei giocatori per il 16° turno di campionato di serie B:

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FOSSATI Marco Ezio (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

