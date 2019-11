Serie B, le decisioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato nove calciatori per un turno, sei per cartellino rosso ricevuto durante la partita e tre per somma di cartellini gialli durante la stagione.

Salteranno quindi il prossimo turno Capela del Cosenza, Pagliarulo del Trapani, Marconi del Pisa, Burrai del Pordenone, Caldirola del Benevento, Lollo e Zuculini del Venezia, Gravillon dell'Ascoli, Ricci dello Spezia.

Capela e Pagliarulo hanno anche ricevuto una multa di 3mila euro ciascuno per essersi spintonati durante il match fra Trapani e Cosenza, Marconi ha invece ricevuto una multa di 1500 euro in seguito all'espulsione per doppio giallo durante la partita vinta in casa contro lo Spezia.

