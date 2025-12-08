Modena-Catanzaro 1-2 pagelle: Pittarello fa piangere i canarini, rimonta super tra Var e rigore al 90'

Bene Pedro Mendes e Yanis Massolin. Pareggio di Antonini, concesso dal VAR, e rete di Pittarello su rigore al 90'. Aquilani sale in zona playoff

In Serie B è beffa totale per il Modena che fallisce l’aggancio alla vetta e si fa ribaltare al 90′. Tra le mura amiche del Braglia, nel lunch match dell’Immacolata, gli emiliani concedono un rigore al Catanzaro che fa 2-1 allo scadere. Non basta Pedro Mendes, che apre al 31′ la gara con un colpo di testa da calcio d’angolo. Con un gol fotocopia, Lui Antonini, che nel primo tempo si era perso la marcatura su Mendes, si riscatta, e sempre di testa da calcio d’angolo, pareggia al 66′ (1-1). La rete, prima di essere convalidata, è stata soggetta ad un controllo VAR lunghissimo che ha poi confermato l’entrata in porta del pallone (non essendoci la Goal Line Technology in Serie B). E’ l’89’ di gioco quando poi Pittarello si trova a tu per tu con Chichizola che lo stende in area e concede rigore al Catanzaro. Dagli 11 metri ci va lo stesso Pittarello che fa 2-1. Spreca tutto nel finale il neo entrato Pyyhtia che con due occasioni colpisce un palo e poi manda di poco palla a lato: il Modena scivola al 5° posto, a quota 26 punti. Il Catanzaro, invece, resta nella zona playoff, sale al 7° posto, a quota 22 punti.

Modena-Catanzaro, la chiave tattica

E’ il 3-5-2 il sistema di gioco scelto da entrambe le squadre. Il Modena sorprende in attacco rilanciando dall’inizio Pedro Mendes, al posto di Gliozzi, e affiancandogli il giovane francese Massolin, alla sua prima da titolare. A centrocampo la novità e Beyuku a destra con Zampano sulla corsia opposta e Zanimacchia che partirà dalla panchina. Confermato invece il terzetto Santoro-Gerli-Sersanti, cosi come il reparto difensivo davanti a Chichizola.

Modulo speculare per Alberto Aquilani che in avanti si affida a lemmello e Cisse. Favasuli e D’Alessandro agiscono da gli esterni, con Petriccione in cabina di regia affiancato da Pontisso e Rispoli. In difesa Bettella è il centrale nella linea a tre.

Dopo un primo tempo di dominio del Modena, con il duo offensivo Mendes-Massolin, gli emiliani calano di intensità nel secondo tempo. Dall’uscita dal campo di Massolin si spegne il Modena che prima viene pareggiato e poi resta impassibile fino al 90′: momento in cui concede anche un calcio di rigore al Catanzaro.

Chi è Yanis Massolin, l’uomo in più a sorpresa di Sottil

Finora sono 6 le gare disputate in totale da Yanis Massolin, in Serie B con il Modena, ma il centrocampista francese non era ancora mai partito titolare. Il 23enne, con il numero 17, quest’oggi è stato schierato dal 1′, a sorpresa, da Sottil e si è rivelato proprio l’asso nella manica del club emiliano: con un assist per Pedro Mendes, giocate di qualità, dribbling funambolico, conquista il pubblico del Braglia di Modena. E quando sta per perdere palla, ecco che fa valere la sua stazza fisica imponente con ben 1.97m. Esce al 61′, tra gli applausi e i complimenti del mister: al suo posto Pyyhtia.

I top e flop del Modena

Pedro Mendes 7. Al 30′ sblocca la gara con un colpo di testa magistrale su cross da calcio d’angolo

Al 30′ sblocca la gara con un colpo di testa magistrale su cross da calcio d’angolo Massolin 7. Crea il maggior numero di occasioni nella partita e da calcio d’angolo serve l’assist a Pedro Mendes per la rete del vantaggio. Nel secondo tempo si scatena tra dribbling e falcate in profondità.

Crea il maggior numero di occasioni nella partita e da calcio d’angolo serve l’assist a Pedro Mendes per la rete del vantaggio. Nel secondo tempo si scatena tra dribbling e falcate in profondità. Beyuku 6.5. Abile nelle progressioni offensive sulla fascia e nei dribbling: colpisce una traversa al 36′.

Abile nelle progressioni offensive sulla fascia e nei dribbling: colpisce una traversa al 36′. Santoro 6.5. Fulcro del gioco a centrocampo, abile nei passaggi e nei cross. Insuperabile nei duelli.

I top e flop del Catanzaro

Cassandro 5.5. Non riesce a placare la furia Massolin. Ammonito al 51′.

Non riesce a placare la furia Massolin. Ammonito al 51′. Pigliacelli 6. Evita più volte, nel secondo tempo, il raddoppio avversario. Si supera su Santoro con un intervento provvidenziale al 53′.

Evita più volte, nel secondo tempo, il raddoppio avversario. Si supera su Santoro con un intervento provvidenziale al 53′. Antonini Lui 6. Si perde la marcatura in area su Pedro Mendes e non è in grado di anticipare l’attaccante avversario nel gioco aereo. Si riscatta con una rete segnata di testa, su cross da calcio d’angolo.

Si perde la marcatura in area su Pedro Mendes e non è in grado di anticipare l’attaccante avversario nel gioco aereo. Si riscatta con una rete segnata di testa, su cross da calcio d’angolo. Pittarello 7. Segna su calcio di rigore al 90′ e ribalta la gara.

