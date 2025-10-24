Serie B, si parte con Modena-Empoli: orari, info e dove vedere la nona giornata in tv e in streaming

Tutto ciò che c'è da sapere sulla nona giornata dI B: riflettori puntati sull'anticipo del "Braglia", in campo la capolista guidata da Sottil

Modena-Empoli ha aperto il programma della nona giornata del campionato di Serie BKT con la vittoria in rimonta per 2-1 dei padroni di casa. Ma la giornata offre tante sfide interessanti e incroci attesissimi all’alba del secondo turno infrasettimanale della regular season 2025-26. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere le partite in diretta tv e live in streaming.

Modena, ribaltato l’Empoli

L’Empoli comincia benissimo il match sul campo del Modena trovando la rete del vantaggio dopo 22 minuti grazie a Ceesay. La reazione dei padroni di casa non si concretizza fino al 6 minuti di recupero del primo tempo quando arriva la rete del pareggio messa a segno da Gliozzi su rigore. Gli emiliani continuano a spingere anche nella riprese e dopo 20 minuti trovano la rete del vantaggio con Tonoli.

Serie B, dove vedere tutte le partite

Tutte le partite di Serie B, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, broadcaster ufficiale del campionato cadetto 2025/26, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione sportiva, playoff e playout inclusi. La novità di quest’anno è LaBChannel, piattaforma che potete attivare su Amazon Prime Video e OneFootball. In tv, attraverso l’applicazione di Prime Video presente su ogni moderna smart tv e nell’apposita sezione della Home di SkyQ; in streaming, invece, scaricando le applicazioni di riferimento su pc, smartphone e tablet, sottoscrivendo un abbonamento e selezionando la finestra interessata.

Diretta radio su Rai Radio Uno con aggiornamenti in tempo reale sulle azioni salienti delle gare del weekend, con un occhio ai canali social ufficiali delle 20 squadre coinvolte e ai contenuti pubblicati dalla Lega B. Ad oggi, non è stata comunicata la partita che verrà trasmessa in modalità gratuita su DAZN, previa registrazione.

Il programma della nona giornata di Serie B: gli orari di tutte le partite

Il weekend di Serie B apre i battenti con la super sfida tra Modena ed Empoli, in programma al “Braglia” alle ore 20:30. La capolista, reduce dal prezioso pari di Palermo contro l’undici di Filippo Inzaghi, ospita una squadra ancora in convalescenza, come testimonia il recente cambio in panchina.

Domani, invece, suscitano particolare interesse Sampdoria-Frosinone e Monza-Reggiana, senza dimenticare Carrarese-Venezia e Catanzaro-Palermo, che chiuderanno il sabato di calcio in B. Domenica, a pochi passi dal turno infrasettimanale, Padova-Juve Stabia e Bari-Mantova. Riflettori puntati sulle Vespe dopo il caso che ha coinvolto la società gialloblù in settimana.

Ecco il programma completo della nona giornata di Serie B:

Modena-Empoli 2-1

Entella-Pescara sabato ore 15

Sampdoria-Frosinone

Avellino-Spezia

Sudtirol-Cesena

Monza-Reggiana

Carrarese-Venezia sabato ore 17:15

Catanzaro-Palermo sabato 19:30

Padova-Juve Stabia domenica ore 15

Bari-Mantova domenica ore 17:15