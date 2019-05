Serie B, multato il Benevento

Il giudice sportivo ha reso note le sue disposizioni dopo l'ultima giornata di serie B. Il Benevento è stato multato di 3.500 euro per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e acceso, nel proprio settore, alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Sei i giocatori squalificati:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENALI Ahmad (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BIANCO Raffaele (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Dimitri (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRAGL Oliver (Foggia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

PUCINO Raffaele (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 02-05-2019 13:13