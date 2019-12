Serie B, novità a Santo Stefano

Dopo l'esperimento del 2018, non ripetuto quest'anno, del 'Boxing Day' in Serie A, nel 2019 sarà la Serie B, come da tradizione nelle precedenti stagioni, a tenere viva l'attenzione degli appassionati di calcio nel giorno successivo al Natale.

Le squadre del torneo cadetto scenderanno in campo per la penultima giornata d'andata e lo faranno con una curiosa novità.

Il Consiglio Federale della Figc ha infatti approvato la deroga richiesta della Lega B per consentire ai calciatori di scendere in campo con i nomi di battesimo scritti sulle maglie al posto dei cognomi. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto 'B come bambini', con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze.

È stata inoltre concessa, in Serie D, la personalizzazione della maglia con il cognome del calciatore.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 18:31