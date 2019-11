Serie B, Oddo fa lo scherzetto al Crotone

Poco meno di un anno dopo la fine della sua breve avventura in Calabria, Massimo Oddo si è preso la rivincita, passando per 3-2 allo “Scida” con il suo Perugia.

Con questo successo gli umbri si lanciano all’inseguimento del Benevento capolista in attesa delle altre partite dell'11a giornata.

Vittorie importanti per Salernitana e Pescara in chiave playoff, in zona retrocessione il Livorno si aggiudica lo scontro diretto contro la Juve Stabia.

Risultati 11/a giornata:

Ascoli-Venezia 1-1

70′ rig. Da Cruz (A); 87′ Zigoni (V)

Crotone-Perugia 2-3

13′ Iemmello (P); 53′ Melchiorri (P); 57′, 94′ Mustacchio (C); 65′ Di Chiara (P)

Livorno-Juve Stabia 2-1

49′ aut. Zima (J); 57′ Agazzi (L); 95′ Marras (L)

Pescara-Pisa 3-0

14′ Borrelli (Pe); 63′ Galano (Pe); 66′ Machin (Pe)

Salernitana- Virtus Entella 2-1

80’ Maistro (S); 84’ Jallow (S); 89’ Poli (V)

Cittadella-Frosinone domenica ore 15

Pordenone-Trapani domenica ore 15

Benevento-Empoli domenica ore 21

Cosenza-Cremonese lunedì ore 21

Spezia-Chievo 0-0 giocata venerdì

Classifica: Benevento * 21; Perugia 19; Chievo, Crotone, Salernitana 18; Ascoli, Empoli * 17; Cittadella *, Pescara 16; Pordenone *, Virtus Entella 15; Venezia, Pisa, Frosinone * 13; Cremonese *, Spezia 12; Livorno, Juve Stabia 10; Cosenza * 8; Trapani * 6

* una partita in meno

SPORTAL.IT | 02-11-2019 21:20