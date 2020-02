Serie B: ok Crotone e Frosinone

Vittorie di misura per Crotone e Frosinone nella 23esima giornata di serie B. I pitagorici piegano per 1-0 la Cremonese con Simy, i ciociari si impongono con il medesimo risultato a Venezia: le due squadre salgono a braccetto al secondo posto, superato il Pordenone che non va oltre il 2-2 con il Livorno. Pesante ko casalingo del Cittadella contro l'Empoli.

I risultati delle gare delle 15

Cittadella-Empoli 1-2

Crotone-Cremonese 1-0

Pordenone-Livorno 2-2

Venezia-Frosinone 0-1

SPORTAL.IT | 08-02-2020 17:32