Serie B: ok Monza, Chievo primo. Nebbia e stop a Venezia

Il Chievo raggiunge in vetta l’Empoli dopo le partite della sesta giornata del campionato di Serie B. I gialloblu si sono imposti per 2-0 in casa contro il Cosenza, agganciando al primo posto i toscani, che non hanno potuto completare la partita di Venezia causa forte nebbia (stop al 60′ con i lagunari comunque avanti 2-0).

Il Monza si è sbloccato vincendo in trasferta contro il Cittadella, parità tra Brescia-Entella e Vicenza-Pisa (pirotecnico 4-4).

I risultati delle partite del pomeriggio:

Ascoli-Pordenone 0-1

Brescia-Entella 2-2

Cittadella-Monza 1-2

Chievo-Cosenza 2-0

Vicenza-Pisa 4-4

Venezia-Empoli interrotta al 60′ sul 2-0

OMNISPORT | 31-10-2020 18:14