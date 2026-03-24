Serie B panchine girevoli: Breda al Padova e Bisoli alla Reggiana. Motivi, costi e scelte tattiche

I veneti esonerano Andreoletti e vanno su Breda, la Regia silura Rubinacci e si affida a Bisoli. Cosa cambia nella corsa salvezza

La Serie B si conferma, una volta di più, un campionato mangia allenatori. Con l’ultima sosta stagionale, quella per gli impegni delle Nazionali, a fare da spartiacque psicologico e tecnico, la paura di retrocedere ha innescato una reazione a catena che ha portato a ben tre ribaltoni eccellenti.

Nelle ultime ore, dopo la scelta dello Spezia di affidarsi di nuovo a D’Angelo in luogo di Donadoni, i riflettori si sono accesi su due piazze storiche della cadetteria in crisi d’identità e di risultati: Padova e Reggio Emilia.

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Per entrambe l’ultimo verdetto del campo è stato inappellabile, Padova sconfitto 0-1 in casa dal Palermo e Reggiana messa alle corde dall’Entella con un secco 3-0.

Fuori, quindi, Matteo Andreoletti e Lorenzo Rubinacci, dentro due “vecchi volpi” della categoria come Roberto Breda e Pierpaolo Bisoli. Una scelta che segna un netto cambio di rotta filosofico per entrambi i club.

Il Padova volta pagina: finisce l’era Andreoletti, tocca a Breda

Nel caso del Padova la notizia era nell’aria già dopo l’ultimo weekend di gara, ma l’ufficialità ha scosso l’ambiente biancoscudato. Il Calcio Padova ha comunicato di aver sollevato dall’incarico Matteo Andreoletti e il suo staff. Nonostante una proposta di calcio propositiva, divertente e che era valsa il salto in Serie B dopo sei anni di assenza la squadra ha progressivamente perso lo smalto e la cattiveria necessaria per difendere la categoria.

La successione, però, non è stata priva di colpi di scena. La dirigenza patavina aveva puntato con decisione su Guido Pagliuca, ex tecnico dell’Empoli. Pagliuca, tentato anche da un timido sondaggio della Sampdoria, si è preso quarantott’ore di riflessione prima di declinare. Ma alla fine la volontà del tecnico è stata quella di ripartire da zero in estate con un progetto a lungo termine, piuttosto che subentrare in una situazione d’emergenza.

La nuova proprietà del Padova però non si è fatto trovare impreparato e ha virato immediatamente su Roberto Breda. Il tecnico trevigiano, reduce dalla sfortunata parentesi alla Salernitana della scorsa stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. L’obiettivo è chiaro: una missione salvezza immediata. Breda porta in dote un pragmatismo tattico (spesso legato al 4-3-1-2 o al 3-5-2) capace di dare solidità a una difesa apparsa troppo fragile nelle ultime uscite.

Reggiana: la “cura del ferro” di Pierpaolo Bisoli

Se a Padova si cerca l’equilibrio, a Reggio Emilia si cerca la scossa emotiva. La gestione di Lorenzo Rubinacci è durata appena 9 giornate, con un bottino di 9 punti che definire “illusorio” è poco: 8 di questi punti sono arrivati nelle prime 4 gare, seguiti da un crollo verticale che ha visto i granata raccogliere appena un punto nelle ultime cinque sfide.

Il patron Amadei avrebbe inizialmente caldeggiato un ritorno di Davide Dionigi (esonerato alla 21ª giornata), ma i soci hanno optato per la linea dura e l’esperienza. La scelta è caduta su Pierpaolo Bisoli, l’uomo delle missioni impossibili.

Il nuovo corso della Reggiana ha già i contorni ben definiti, a partire dalla durata del contratto: l’accordo con il tecnico è valido fino a giugno 2026, con una clausola di rinnovo automatico che scatterebbe in caso di permanenza in Serie B, anche qualora la salvezza dovesse passare per la lotteria dei playout.

Per quanto riguarda l’assetto dello staff, l’allenatore sarà affiancato dai suoi fedelissimi: il vice Giuseppe Angelini e il figlio Davide nel ruolo di match analyst. Tuttavia, non si tratterà di una rivoluzione totale; il club ha infatti deciso di confermare i professionisti già in organico, come Artico e Clemente, per garantire una necessaria continuità sul piano della preparazione atletica.

Dal punto di vista tattico, prepariamoci a un cambio di rotta radicale. La Reggiana metterà da parte i “fronzoli” della gestione precedente per abbracciare un calcio molto più pragmatico e muscolare. L’obiettivo è costruire una squadra solida, votata alla fase difensiva, che faccia della grinta e della vittoria nei duelli individuali il proprio marchio di fabbrica.

La mappa della crisi: 15 cambi in panchina

Il ritorno di D’Angelo allo Spezia (al posto di Donadoni), unito agli ingressi di Breda e Bisoli, porta il conteggio totale degli avvicendamenti stagionali a quota 15. Un numero decisamente alto, che eguaglia il dato delle stagioni 2006-2007 e 2009-2010 e si piazza appena alle spalle del record negativo di ben 24 esoneri risalente alla stagione 2022-2023.

Ricordiamoli velocemente. Empoli (Dionisi per Pagliuca), Sampdoria (Gregucci per Donati e poi Lombardo), Bari (Caserta per Vivarini e poi Longo), la stessa Reggiana (Rubinacci per Diongi), Pescara (Gorgone per Vivarini), Mantova (Modesto per Possanzini), Avellino (Ballardini per Biancolino) e Cesena (Cole per Mignani).

In chiusura va sottolineato che il costo di questi ribaltoni pesa enormemente sulle casse dei club. Il Padova si trova ora a libro paga due staff tecnici, mentre la Reggiana ha sconfessato una scelta fatta solo un mese e mezzo fa. La contestazione della piazza reggiana contro i dirigenti (ma non contro la proprietà) ha accelerato i tempi: il calcio moderno non aspetta, e l’ultima sosta è l’ultima chiamata utile prima del baratro.

Breda e Bisoli rappresentano la “sicurezza dell’usato garantito”. In un campionato dove la qualità media si è alzata, la differenza la farà la capacità di gestire la pressione psicologica di una classifica che, nelle retrovie, non permette più errori.