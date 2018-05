L’andata dei play-out di serie B fra Entella e Ascoli è terminata sullo 0-0.

Un pareggio a reti bianche che favorisce gli uomini di Serse Cosmi, che ora possono giocare la sfida di ritorno, in programma per giovedì 31 maggio, avendo a disposizione due risultati su tre per la migliore posizione in classifica.

La squadra ligure, invece, dovrà centrare la vittoria sul campo dei bianconeri per rimanere nella serie cadetta.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 23:00