Serie B, le partite di oggi: dove vedere la sesta giornata in tv e in streaming

Tuttto ciò che c'è da sapere sul prossimo turno del campionato cadetto: riflettori puntati su Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena. Ecco il programma

Primo turno infrasettimanale della regular season 2025/26 in Serie B. Si parte oggi, martedì 30 settembre, con tante partite interessanti, tra cui Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena. Qui di seguito gli orari di tutte le partite e le info utili per seguire la 6a giornata in diretta tv e live in streaming.

Serie B, dove vedere le partite della 6a giornata in diretta tv e streaming

Tutte le partite della 6a giornata di Serie B, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, broadcaster che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato cadetto, playoff e playout inclusi. L’app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Servizio streaming attivo su DAZN, la cui applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. A partire da quest’anno, la Serie B è anche su LaBChannel, piattaforma attiva su Prime Video e OneFootball. Su Amazon, i primi 7 giorni di prova sono gratuiti. Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social ufficiali delle squadre e della Lega B, con gli highlights delle gare online sul canale YouTube di DAZN.

Serie B, il programma delle partite di oggi: riflettori puntati su Palermo-Venezia

Si apre oggi il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Il Bari va a Chiavari per affrontare la Virtus Entella, mentre lo Spezia farà visita alla Reggiana, con l’obiettivo di dimenticare i risultati ottenuti in avvio di stagione. Riflettori puntati su Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena, con Filippo Inzaghi che avrà dalla sua ancora una volta il pubblico del “Barbera”. Incontro tra neopromosse fra Padova ed Avellino allo stadio “Euganeo”, con i Lupi che arrivano dalla terza vittoria consecutiva. Al “Menti” di Castellammare, la Juve Stabia ospita il Mantova dopo il pari beffa di Catanzaro.

Qui di seguito gli orari di tutte le partite della 6a giornata di Serie B:

Entella-Bari (martedì ore 20:30)

Palermo-Venezia

Reggiana-Spezia

Frosinone-Cesena

Padova-Avellino

Juve Stabia-Mantova

Le partite di mercoledì, 1 ottobre

Mercoledì in campo la Sampdoria di Donati, reduce dal primo risultato positivo del campionato. A Marassi arriva il Catanzaro di Alberto Aquilani, ancora a caccia di continuità di prestazioni e risultati. Al “Castellani”, invece, sarà sfida tra neoretrocesse, con Empoli e Monza a confronto. Dopo aver sfiorato l’impresa a Modena, il Pescara ospita il Südtirol, mentre la Carrarese se la vedrà proprio con i canarini di Andrea Sottil.

Ecco il programma delle partite del mercoledì: