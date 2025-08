Serie B, quali squadre hanno più abbonati. La classifica 2025-2026

Palermo e Sampdoria staccano tutti, ma le sorprese non mancano. Ecco i numeri provvisori delle campagne abbonamenti

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione – 2025/2026 – di Serie BKT. Dopo aver svelato ufficialmente il calendario e le gare in programma, gli occhi ora sono puntati all’opening day del 22 agosto, ore 20.30, all’Adriatico. Pescara e Cesena infatti inaugureranno un’altra stagione di grande calcio, che ovviamente potrete seguire in esclusiva sulle colonne di Virgilio Sport. Ma quali sono le squadre che, finora, hanno registrato i numeri più importanti? Di seguito una classifica provvisoria basata sul numero di tessere vendute, in attesa dei dati definitivi.

Sopra i 10 mila

Il Palermo è in testa alla classifica. A oggi, infatti, il capoluogo siciliano ha registrato numeri straordinari: 13.843 tessere staccate, contro le 13.680 dello scorso anno. Che l’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi, lo specialista delle promozioni, abbia galvanizzato i siculi da troppo tempo assenti in Serie A? In attesa di conferme sul campo, si può comunque dire che quest’anno il City Football Group sembra avere intenzioni serissime. Poco sotto c’è la Sampdoria, con 10 mila abbonati che siederanno nuovamente al Ferraris.

Ieri si è conclusa la Fase 1, dedicata alla prelazione delle tessere pregresse. Da giovedì invece parte la Fase 2 (per i titolari che non hanno rinnovato nella fascia pregressa con cambio posto, ndr), mentre dalle ore 10 di venerdì inizierà la Fase 3 di vendita libera che durerà fino al 22 agosto. Alcune indiscrezioni riportano ufficiosamente già 15 mila abbonamenti sottoscritti, benché pare il club punti a superati i 19.405 dello scorso campionato. Dopo tutte le difficoltà incontrate lo scorso anno, numeri di tale portata manderebbero un chiaro segnale ai vertici doriani che non potrebbero – quindi – ignorarli.

Sopra i 4 mila

Subito dietro le prime della classe, c’è un gruppo agguerrito di club che ha già superato la soglia dei 4.000 abbonati, spesso stabilendo record: Avellino (7.100), Cesena (7.000), Spezia (6.180), Modena (5.030), Mantova (5.288) e Catanzaro (4.500). Tra le squadre citate è probabile che Spezia e Catanzaro provino nuovamente l’assalto alla Serie A dopo aver assaporato lo scorso anno il gusto della promozione, così come fu per il Cesena che ci andò molto vicino. Il primo posto dei lupi campani in questa sotto classifica è sintomo dell’ebrezza che avvolge da mesi il Partenio, con la vittoria in casa del Sorrento che ha rispedito i biancoverdi in B dopo sette anni. E con il ritorno di Gennaro Tutino, a disposizione di mister Raffaele Biancolino, la curva può continuare a sognare in grande.

Sotto i 3 mila

A chiudere la fila ci sono Venezia (3.895), Padova (3.133), Reggiana (3.100), Empoli (2.573), Juve Stabia (1.144), Pescara (1.000) e Virtus Entella (600).

Numeri tuttavia, come ricordato, ancora in aggiornamento dato che molte squadre non hanno ancora aperto la fase di vendita libera e altre invece non hanno rilasciato dati ufficiali o addirittura non hanno nemmeno avviato la campagna. Bari, Carrarese, Monza, Frosinone e Sudtirol infatti hanno presentato le proprie campagne, ma essendo iniziate da relativamente poco non ci sono ancora dati certi.