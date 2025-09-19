Serie B, si parte con Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, orari, programma e dove vedere tutta la 4a giornata

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sui due anticipi della quarta giornata del campionato cadetto, che si chiude domenica con la sfida dell'Euganeo tra Padova e Virtus Entella.

Si apre il sipario sulla quarta giornata di Serie B. Occhi su Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, con un doppio anticipo che rende subito interessante un turno che si chiuderà domenica con Padova-Virtus Entella. Entriamo nel dettaglio del programma completo e delle probabili formazioni, fino ad arrivare a tutte le info utili per vedere le partite del weekend in diretta tv e live in streaming.

Serie B, il programma completo della 4a giornata

Partenza col botto per quanto concerne il quarto turno della regular season 2025/26. Riflettori puntati su Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, mentre sabato ci sarà spazio alle ore 15 per Reggiana-Catanzaro, Spezia-Juve Stabia e Venezia-Cesena. Monza-Sampdoria alle 17:15 e Mantova-Modena alle 19:30, con i canarini chiamati a confermare quanto di buono fatto nelle prime tre giornate di campionato.

In Serie B, la domenica si apre con Carrarese-Avellino allo “Stadio dei Marmi”, con un programma che poi si completerà con Pescara-Empoli e Padova-Virtus Entella.

Ecco gli orari di tutte le partite della 4a giornata di Serie B:

Frosinone-Sudtirol (oggi ore 19)

Palermo-Bari (oggi ore 21)

Reggiana-Catanzaro (sabato ore 15)

Spezia-Juve Stabia

Venezia-Cesena

Monza-Sampdoria (sabato ore 17:15)

Mantova-Modena (sabato ore 19:30)

Carrarese-Avellino (domenica ore 15)

Pescara-Empoli (domenica 17:15)

Padova-Entella (domenica ore 19:30)

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite di Serie B saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, la cui applicazione è disponibile su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su DAZN, attraverso il sito e l’applicazione mobile scaricabile su App Store e Play Store. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi il match.

Essendo il primo anticipo di giornata, DAZN ha attivato la modalità gratuita per Sudtirol-Frosinone, che sarà visibile anche per coloro che non sono abbonati alla piattaforma. Basterà inserire i propri dati e accedere alla sezione Serie B.

Le gare del campionato cadetto sono live in streaming anche su LaBChannel, piattaforma presente su Amazon Prime Video e OneFootball, che ha acquisito i diritti di tutte le partite della Serie B 2025/26. I primi 7 giorni su Prime Video sono gratis, poi si attiva un abbonamento mensile e/o annuale, a seconda della scelta dell’utente.

Le probabili formazioni di Frosinone-Sudtirol

Per il Frosinone di Massimiliano Alvini, capace di tenere la porta inviolata nelle prime tre giornate della cadetteria, si va verso un 3-4-3 a trazione anteriore, con Ghedjemis e Kvernadze a supportare Raimondo in avanti. In mezzo al campo spazio a Calò e Koutsoupias, con Oyono a destra e Masciangelo sul lato opposto. A protezione del classe 2004 Palmisani, agirà il trio formato da Calvani, Monterisi e Bracaglia.

Classico 3-5-2 per Fabrizio Castori, con il Sudtirol pronto ad affidarsi al tandem Merkaj-Pecorino in attacco. Sulle corsie esterne spingeranno Davi e Molina, con Tronchin in cabina di regia. Mallamo e Tait completeranno la batteria dei centrocampisti, mentre la difesa sarà guidata dal solito Pietrangeli. Tra i pali confermato Adamonis.

Ecco le probabili formazioni di Frosinone-Sudtirol:

FROSINONE (3-4-3): Palmisani; Calvani, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: M. Alvini.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Kofler; S. Davi, Mallamo, Tronchin, Tait, Molina; Merkaj, Pecorino. Allenatore: F. Castori.

Palermo-Bari, le probabili formazioni

Consueto 3-4-2-1 per Filippo Inzaghi, alla ricerca di una vittoria importante tra le mura amiche. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, il Palermo non cambia: Palumbo e Brunori alle spalle di Pohjanpalo, per cercare di mettere subito in discesa la gara. Sulle fasce chance per Gyasi e Augello, con Gomes e Ranocchia a dettare i tempi in mediana. Joronen in porta, con Pierozzi e Ceccaroni al fianco dell’ex Genoa Bani.

Sponda Bari, invece, Fabio Caserta opta per un 4-3-3, complici i problemi extra-campo che hanno caratterizzato la settimana di Sibilli. Saranno Rao e Antonucci a supportare uno tra Moncini e Gytkjaer, con l’ex Venezia che rientra dall’infortunio ed è pronto a dire la sua con la maglia biancorossa. Verreth resta il metronomo dei galletti, con Castrovilli e Braunöder nel ruolo di interni. Dickmann e Dorval sulle rispettive corsie di competenza, con Vicari e Nikolaou chiamati a riscattare la prova di Modena. Tra i pali Cerofolini, fra i pochi a salvarsi al “Braglia” lo scorso weekend.

Ecco le probabili formazioni di Palermo-Bari:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunöder; Rao, Moncini, Antonucci. Allenatore: F. Caserta.

Serie B: la classifica completa