Serie B, si parte con Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, orari, programma e dove vedere tutta la 4a giornata

Si apre il sipario sulla quarta giornata di Serie B. Occhi su Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, con un doppio anticipo che rende subito interessante un turno che si chiuderà domenica con Padova-Virtus Entella. Entriamo nel dettaglio del programma completo e delle probabili formazioni, fino ad arrivare a tutte le info utili per vedere le partite del weekend in diretta tv e live in streaming.
Partenza col botto per quanto concerne il quarto turno della regular season 2025/26. Riflettori puntati su Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, mentre sabato ci sarà spazio alle ore 15 per Reggiana-Catanzaro, Spezia-Juve Stabia e Venezia-Cesena. Monza-Sampdoria alle 17:15 e Mantova-Modena alle 19:30, con i canarini chiamati a confermare quanto di buono fatto nelle prime tre giornate di campionato.
In Serie B, la domenica si apre con Carrarese-Avellino allo “Stadio dei Marmi”, con un programma che poi si completerà con Pescara-Empoli e Padova-Virtus Entella.
Ecco gli orari di tutte le partite della 4a giornata di Serie B:
- Frosinone-Sudtirol (oggi ore 19)
- Palermo-Bari (oggi ore 21)
- Reggiana-Catanzaro (sabato ore 15)
- Spezia-Juve Stabia
- Venezia-Cesena
- Monza-Sampdoria (sabato ore 17:15)
- Mantova-Modena (sabato ore 19:30)
- Carrarese-Avellino (domenica ore 15)
- Pescara-Empoli (domenica 17:15)
- Padova-Entella (domenica ore 19:30)
Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming
Tutte le partite di Serie B saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, la cui applicazione è disponibile su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su DAZN, attraverso il sito e l’applicazione mobile scaricabile su App Store e Play Store. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi il match.
Essendo il primo anticipo di giornata, DAZN ha attivato la modalità gratuita per Sudtirol-Frosinone, che sarà visibile anche per coloro che non sono abbonati alla piattaforma. Basterà inserire i propri dati e accedere alla sezione Serie B.
Le gare del campionato cadetto sono live in streaming anche su LaBChannel, piattaforma presente su Amazon Prime Video e OneFootball, che ha acquisito i diritti di tutte le partite della Serie B 2025/26. I primi 7 giorni su Prime Video sono gratis, poi si attiva un abbonamento mensile e/o annuale, a seconda della scelta dell’utente.
Le probabili formazioni di Frosinone-Sudtirol
Per il Frosinone di Massimiliano Alvini, capace di tenere la porta inviolata nelle prime tre giornate della cadetteria, si va verso un 3-4-3 a trazione anteriore, con Ghedjemis e Kvernadze a supportare Raimondo in avanti. In mezzo al campo spazio a Calò e Koutsoupias, con Oyono a destra e Masciangelo sul lato opposto. A protezione del classe 2004 Palmisani, agirà il trio formato da Calvani, Monterisi e Bracaglia.
Classico 3-5-2 per Fabrizio Castori, con il Sudtirol pronto ad affidarsi al tandem Merkaj-Pecorino in attacco. Sulle corsie esterne spingeranno Davi e Molina, con Tronchin in cabina di regia. Mallamo e Tait completeranno la batteria dei centrocampisti, mentre la difesa sarà guidata dal solito Pietrangeli. Tra i pali confermato Adamonis.
Ecco le probabili formazioni di Frosinone-Sudtirol:
FROSINONE (3-4-3): Palmisani; Calvani, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: M. Alvini.
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Kofler; S. Davi, Mallamo, Tronchin, Tait, Molina; Merkaj, Pecorino. Allenatore: F. Castori.
Palermo-Bari, le probabili formazioni
Consueto 3-4-2-1 per Filippo Inzaghi, alla ricerca di una vittoria importante tra le mura amiche. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, il Palermo non cambia: Palumbo e Brunori alle spalle di Pohjanpalo, per cercare di mettere subito in discesa la gara. Sulle fasce chance per Gyasi e Augello, con Gomes e Ranocchia a dettare i tempi in mediana. Joronen in porta, con Pierozzi e Ceccaroni al fianco dell’ex Genoa Bani.
Sponda Bari, invece, Fabio Caserta opta per un 4-3-3, complici i problemi extra-campo che hanno caratterizzato la settimana di Sibilli. Saranno Rao e Antonucci a supportare uno tra Moncini e Gytkjaer, con l’ex Venezia che rientra dall’infortunio ed è pronto a dire la sua con la maglia biancorossa. Verreth resta il metronomo dei galletti, con Castrovilli e Braunöder nel ruolo di interni. Dickmann e Dorval sulle rispettive corsie di competenza, con Vicari e Nikolaou chiamati a riscattare la prova di Modena. Tra i pali Cerofolini, fra i pochi a salvarsi al “Braglia” lo scorso weekend.
Ecco le probabili formazioni di Palermo-Bari:
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunöder; Rao, Moncini, Antonucci. Allenatore: F. Caserta.