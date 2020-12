Serie B: rallenta la Salernitana, Empoli in testa, vola il Monza

Si è aperto lunedì il 12esimo turno di Serie B, con Reggina e Venezia di fronte. Successo veneto al Granillo, con i padroni di casa che hanno assaporato il successo prima dell’1-1 segnato da Aramu ad un quarto d’ora dalla fine, essenziale per rimanere aggrappato al treno promozione. Poi, il sorpasso: Di Mariano in velocità per Bocalon, controllo e Plizzari non può nulla.

Succede tutto nella ripresa tra Reggiana e Frosinone: Mazzocchi risponde a Parzyszek, Rohden regala i tre punti ai ciociari che salgono al terzo posto.

Il big match tra Salernitana e Lecce si conclude con un gol per parte, Monza scatenato con cinque gol rifilati all’Entella: doppietta per Boateng, assente Balotelli. All’ Empoli basta Stulac nel recupero del primo tempo per battere la Cremonese e volare al primo posto solitario.

Tris vitale del Cosenza sul campo dell’Ascoli e del Cittadella nel derby veneto col Vicenza. Il Brescia riacciuffa il Pordenone, nessun gol in Pisa-Pescara e SPAL-Chievo.

SERIE B, 12ª GIORNATA

REGGINA-VENEZIA 1-2 [11′ Lafferty (R), 77′ Aramu (V), 83′ Bocalon (V)]

REGGIANA-FROSINONE 1-2 [60′ Parzyszek (F), 71′ Mazzocchi (R), 76′ Rohden (F)]

ASCOLI-COSENZA 0-3 [46′ pt Baez, 48′ Gliozzi, 80′ Bittante]

CITTADELLA-VICENZA 3-0 [49′ D’Urso, 59′ Adorni, 80′ Gargiulo]

EMPOLI-CREMONESE 1-0 [48′ pt Stulac]

MONZA-VIRTUS ENTELLA 5-0 [10′, 29′ Boateng, 73′ Dany Mota, 82′, 90′ Sampirisi]

PISA-PESCARA 0-0

PORDENONE-BRESCIA 1-1 [5′ Diaw (P), 53′ Spalek (B)]

SALERNITANA-LECCE 1-1 [11′ Capezzi (S), 53′ rig. Mancosu (L)]

SPAL-CHIEVO 0-0

CLASSIFICA SERIE B

EMPOLI 25 punti SALERNITANA 24 FROSINONE 23 SPAL 22 LECCE 21 VENEZIA 21 CITTADELLA 20 MONZA 20 CHIEVO 18 BRESCIA 14 PORDENONE 14 REGGIANA 14 PISA 14 COSENZA 12 VICENZA 12 REGGINA 10 CREMONESE 9 PESCARA 8 ASCOLI 6 ENTELLA 5

OMNISPORT | 15-12-2020 23:09