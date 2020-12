Serie B: Salernitana prima, poker Spal

La Salernitana batte per 1-0 il Cittadella in casa e si conferma in vetta alla classifica di Serie B dopo la decima giornata di campionato. Al secondo posto c’è la Spal, che travolge con un poker il Pisa sempre più in crisi. Frena in casa il Lecce, 2-2 con il Venezia, Chievo sconfitto a Frosinone. La Reggina respira dopo la vittoria casalinga contro il Brescia.

Cremonese-Entella 2-1

Frosinone-Chievo 3-2

Lecce-Venezia 2-2

Reggina-Brescia 2-1

Salernitana-Cittadella 1-0

Spal-Pisa 4-0

OMNISPORT | 05-12-2020 17:34